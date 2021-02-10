أفغانستان.. قتلى بينهم مسؤول أمني كبير في تفجيرات بكابل والحكومة تتهم طالبان

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر أمني أن مسؤولا كبيرا في الشرطة الأفغانية واثنين من حراسه قتلوا اليوم الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارته، غربي العاصمة كابل.

وقال المراسل معن الخضر، إن العبوة الناسفة زرعت أسفل سيارة المسؤول الأمني وانفجرت فور قيادته لها.

وأضاف أن القتيل الرابع سقط في انفجار آخر قرب جامعة كابل.

كما شهدت كابل انفجارا ثالثا بعبوة ناسفة استهدف سيارة حكومية.

واتهمت السلطات الأفغانية مسلحي حركة طالبان بالوقوف وراء التفجيرات، في حين لم يرد تعليق فوري من الحركة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه في مقابل اتهامات الحكومة لطالبان بالوقوف وراء التفجيرات بهدف الضغط لتحقيق مكاسب في مفاوضات السلام، تقول الحركة إنها لا تنفذ أي هجمات بالعاصمة الأفغانية.

وذكر المراسل أن كابل شهدت 15 هجوما بعبوات ناسفة خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أغلب الهجمات بالمدينة يركز على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.