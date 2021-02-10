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سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. قتلى بينهم مسؤول أمني كبير في تفجيرات بكابل والحكومة تتهم طالبان

أحد ضحايا انفجار وقع السبت الماضي بالعاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
أحد ضحايا انفجار وقع السبت الماضي بالعاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
10/2/2021

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر أمني أن مسؤولا كبيرا في الشرطة الأفغانية واثنين من حراسه قتلوا اليوم الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارته، غربي العاصمة كابل.

وقال المراسل معن الخضر، إن العبوة الناسفة زرعت أسفل سيارة المسؤول الأمني وانفجرت فور قيادته لها.

وأضاف أن القتيل الرابع سقط في انفجار آخر قرب جامعة كابل.

كما شهدت كابل انفجارا ثالثا بعبوة ناسفة استهدف سيارة حكومية.

واتهمت السلطات الأفغانية مسلحي حركة طالبان بالوقوف وراء التفجيرات، في حين لم يرد تعليق فوري من الحركة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه في مقابل اتهامات الحكومة لطالبان بالوقوف وراء التفجيرات بهدف الضغط لتحقيق مكاسب في مفاوضات السلام، تقول الحركة إنها لا تنفذ أي هجمات بالعاصمة الأفغانية.

وذكر المراسل أن كابل شهدت 15 هجوما بعبوات ناسفة خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أغلب الهجمات بالمدينة يركز على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

المصدر : الجزيرة

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