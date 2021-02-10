البث الحي
سياسة|إيران

طهران تتحدث عن فرصة محدودة أمام بايدن.. روحاني: لا خيار آخر غير العودة للاتفاق النووي

روحاني: خروج إيران من الاتفاق النووي لو حصل كان سينظر إليه على أنه انتصار من دون تكاليف لترامب

روحاني (وسط) ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف (يسار) ورئيس مكتب الرئيس الإيراني (الأناضول)
روحاني (وسط) ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف (يسار) ورئيس مكتب الرئيس الإيراني (الأناضول)
10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202103:36 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لتنفيذ التزاماتها النووية إذا التزمت بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق، في حين أشار وزير خارجيته إلى فرصة محدودة أمام بايدن بشأن التعامل مع بلاده.

وأكد روحاني أنه لا يوجد أي خيار آخر غير العودة لتفعيل الاتفاق النووي ، خاصة أن طهران استطاعت تخطي الضغوط الاقتصادية الأميركية، وهي على وشك الفوز في الحرب الاقتصادية التي فُرضت عليها، حسب تعبيره.

وأضاف أنه "وبعدم انسحابنا من الاتفاق النووي استطعنا إفشال المؤامرة الأميركية والصهيونية التي خططت لاستهداف البلاد، وحمّلنا واشنطن فشلا في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الدولية، لم يشهد له العالم مثيلا".

وأشار إلى أن خروج إيران من الاتفاق النووي لو حصل كان سينظر إليه على أنه انتصار من دون تكاليف لترامب.

وقال إن إنجازات إيران الاقتصادية أثارت قلق إسرائيل والدول الرجعية في المنطقة، وجعلتها في صف دونالد ترامب لمواجهة إيران؛ "لكن زمن الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية انتهى"، حسب قوله.

فرصة محدودة

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرصة، لكنها محدودة، لاتخاذ مسار سياسي جديد بشأن إيران.

وأضاف أنه بوجود إدارة جديدة في البيت الأبيض هناك فرصة لاتخاذ مسار جديد تجاه طهران، لكن المهلة الزمنية للاستفادة من هذه الفرصة محدودة؛ فقريبا ستتخذ طهران خطوات جديدة تشمل توسيع برنامجها النووي وخفض مستوى تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ نتيجة عدم التزام الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالاتفاق النووي.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاتفاق النووي، ويمكن تجنبها إذا قررت الولايات المتحدة التعلم من فشل سياسة ترامب بدل الاعتماد عليه.

وأكد ظريف استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه على بعض الدول العربية في المنطقة إدراك أنها غير قادرة على ضمان أمنها بالاعتماد على الدول الأجنبية.

ودعا للاستفادة مما وصفها بـ"الفرصة المتاحة من قبل طهران لتبني سياسة الحوار وإنهاء العداء ضد الشعب الإيراني الذي ليس له أي نتيجة".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟

قال رئيس المجلس الروسي للعلاقات الدولية أندريه كورتونوف إن السؤال المحوري الآن بخصوص الاتفاق النووي مع إيران هو من سيتخذ الخطوة الأولى؟ مشيرا إلى أن موسكو ترى أن على الولايات المتحدة اتخاذ هذه الخطوة.

المزيد من سياسة

حرب اليمن.. ما الذي تحتاجه إدارة بايدن لإنهاء حرب السنوات الست؟

إدارة بايدن أعلنت قرارات في الأيام الماضية أسهمت في تحريك الجهود الدبلوماسية لوقف حرب اليمن (الأوروبية)

كافحوا الغربة وكورونا.. قصص لمصريين واجهوا الفيروس في مهاجرهم

جائحة كورونا فرضت ارتداء الكمامة خوفا من انتقال الفيروس للآخرين (رويترز)

ممرات مائية وخطوط لنقل النفط.. مشاريع إقليمية ودولية تستنزف قناة السويس

سفن تجارية أثناء المرور في قناة السويس المصرية (الجزيرة)

السودان.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين وتعلن 5 أولويات

الأكثر قراءة

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل

(الجزيرة)

استهداف مطار أبها.. الحوثيون يقولون إنه يستخدم لأغراض عسكرية وواشنطن تدين الهجوم

بقايا حطام الطائرة دون طيار المفخخة من نوع قاصف في الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها (الصحافة السعودية)

7 محاربين أشدّاء قساة على السرطان.. وأبطال آخرون