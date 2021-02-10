قالت مصادر للجزيرة نت إن زيارة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى لبنان شملت لقاء مع وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل واتصالا مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار مساعٍ قطرية لإيجاد أرضية مشتركة وتوافقية لتشكيل حكومة لبنانية.

وقالت المصادر إن الحريري كان متواجدا خارج لبنان خلال الزيارة، لكنها رجحت عقد لقاء قريب بينه وبين وزير الخارجية القطري.

وكان الوزير القطري دعا أمس خلال زيارته للبنان جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتعجيل بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الدوحة ستدعم أي سبيل تؤدي إلى ذلك.

وشملت اللقاءات المعلنة للوزير القطري خلال الزيارة كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وحمل وزير الخارجية رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس عون، تتضمن الدعم لتشكيل الحكومة ورأب الصدع بين كافة الأطراف السياسية، تمهيدا لفتح الباب أمام المساعدات الاقتصادية لحل الأزمة الراهنة، والمساهمة في إعادة إعمار لبنان.

ويعد باسيل أحد أكثر السياسيين نفوذا في المشهد اللبناني، بانتمائه للموارنة المسيحيين، ولديه طموح في الرئاسة، فوفقا لنظام المحاصصة الطائفية يجب أن يشغل منصب الرئيس ماروني، وهو مستشار بارز لعون منذ عام 2005.

وأصبح باسيل في 2015 زعيم التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وهو أكبر تكتل سياسي مسيحي في لبنان، ويحدد التيار الوطني الحر هويته بأنه حزب يدافع عن الحقوق المسيحية.

وسعد الحريري هو رئيس الحكومة المكلف، وكُلِّف بتشكيل حكومته الأولى في 2009، ويعد حليفا للسعودية منذ فترة طويلة، وهو ابن الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق الذي اغتيل عام 2005.

ويعاني لبنان منذ شهور من أزمة اقتصادية واستقطاب سياسي حاد، حيث لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.