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سياسة|عُمان

خلال جولة بالخليج.. وزير الخارجية التركي: أنقرة تريد منطقة خليجية قوية وموحدة ومستقرة

وصل وزير الخارجية التركي أمس إلى سلطنة عمان قادما من الكويت، في ثاني محطات جولة خليجية تشمل أيضا قطر، وتستمر حتى الغد.

وزير الخارجية التركي أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني في مسقط (مواقع التواصل)
وزير الخارجية التركي أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني في مسقط (مواقع التواصل)
10/2/2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تولي اهتماما بنتائج القمة الخليجية ومساعي دول الخليج الرامية إلى السلام في المنطقة، وذلك أثناء زيارته للعاصمة العمانية مسقط في إطار جولة خليجية.

وعقد جاويش أوغلو اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط، حيث قال الوزير التركي إن "عمان دولة مهمة في المنطقة، ولها دور كبير جدا في السلام (…) نرحب بالسياسة العمانية المستقلة والحيادية، ونؤمن بأن حكومة مسقط تعكس صوت العقل في المنطقة".

وأضاف جاويش أوغلو أنه تمت مناقشة نتائج القمة الخليجية التي عقدت الشهر الماضي، وتابع أن "تركيا تولي اهتماما بنتائج القمة الخليجية، وبمساعي الدول الخليجية الرامية إلى السلام، وتريد منطقة خليجية قوية وموحدة ومستقرة".

كما أعرب وزير الخارجية التركي عن امتنانه لتقارب وجهات النظر بين تركيا وسلطنة عمان حول فلسطين وسوريا وليبيا.

بدوره، قال وزير الخارجية العماني إنه عقد جلسة مشاورات إيجابية ومثمرة مع نظيره التركي، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.

وأضاف البوسعيدي أن "النقاش تطرق أيضا إلى عدد من قضايا المنطقة والعالم، وهناك تقارب في وجهات النظر، وتنسيق الجهود نحو إيجاد سبل لدعم الجهود السلمية لمواجهة العديد من التحديات".

وأوضح أنه تم تبادل الأفكار حول أنجع السبل لمكافحة فيروس كورونا، وأن هناك تعاونا في هذا الإطار.

ومساء الثلاثاء، وصل وزير الخارجية التركي إلى سلطنة عمان قادما من الكويت، في ثاني محطات جولة خليجية تشمل أيضا قطر، وتستمر حتى 11 فبراير/شباط الجاري.

وفي الكويت، التقى جاويش أوغلو أمير البلاد الشیخ نواف الأحمد الصباح، ثم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووصف -في تغريدة- لقاءاته بالمثمرة، مؤكدا مواصلة العمل مع مجلس التعاون الخليجي وزيادة التعاون في مجالي الصحة والاقتصاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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