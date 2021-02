قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تولي اهتماما بنتائج القمة الخليجية ومساعي دول الخليج الرامية إلى السلام في المنطقة، وذلك أثناء زيارته للعاصمة العمانية مسقط في إطار جولة خليجية.

وعقد جاويش أوغلو اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط، حيث قال الوزير التركي إن "عمان دولة مهمة في المنطقة، ولها دور كبير جدا في السلام (…) نرحب بالسياسة العمانية المستقلة والحيادية، ونؤمن بأن حكومة مسقط تعكس صوت العقل في المنطقة".

وأضاف جاويش أوغلو أنه تمت مناقشة نتائج القمة الخليجية التي عقدت الشهر الماضي، وتابع أن "تركيا تولي اهتماما بنتائج القمة الخليجية، وبمساعي الدول الخليجية الرامية إلى السلام، وتريد منطقة خليجية قوية وموحدة ومستقرة".

كما أعرب وزير الخارجية التركي عن امتنانه لتقارب وجهات النظر بين تركيا وسلطنة عمان حول فلسطين وسوريا وليبيا.

