رغم اجتماع المرض والغربة على عدد من المصريين في بلدان المهجر فإنهم تشبثوا بالأمل ونجحوا في تجاوز المحنة

تجربة صعبة جدا أن يجتمع عليك المرض والغربة، كلمات جاءت على لسان عدد من المصريين المغتربين، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنهم تشبثوا بالأمل ونجحوا في تجاوز المحنة.

ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 13 مليونا، يتركز أغلبهم في الدول العربية، حسب تقارير رسمية سابقة. الجزيرة نت التقت عددا منهم للتعرف عن قرب على تجربتهم مع الإصابة بفيروس كورونا، وكيف تجاوزوا هذه المحنة الصعبة.

تجربة صعبة

الطالبة الجامعية التي تدرس في تركيا حبيبة أحمد تقول إنها "في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شعرت بأعراض كورونا، وتواصلت مع صديقة لي تعمل بأحد المستشفيات بمدينة إسطنبول، وأبلغتها بما أعاني، وشخصت حالتي باحتمال إصابتي بالفيروس، ويجب أن أتوجه لأقرب مستشفى".

واستكملت الطالبة المصرية أنها كانت "أصعب ليلة مرت علي منذ غربتي قبل 3 سنوات، وشريط ذكريات يمر أمام عيني، وكيف سيستقبل أهلي الخبر، ولم أر النوم في تلك الليلة، حتى أتى الصباح وقمت بإجراء التحليل وتأكدت من إصابتي".

وتحدثت عن صعوبة الأمر، خاصة أنها تسكن بمفردها بعد إغلاق السكن الجامعي، ضمن الإجراءات الاحترازية، مضيفة أن أملي في ربنا كان كبيرا جدا.

وشددت على أن العامل النفسي كان الأهم، وأن التواصل المستمر والمتابعة من الأهل والأصدقاء كانت الحافز الأول لاجتياز هذه المحنة.

ومودعة هذا الألم ومراراته بسعادة كبيرة، اختتمت قائلة "لا تتخيل مقدار الفرحة، وأول فرحة طعمها مختلف في الغربة عندما سمعت أنني نجوت من هذا الكابوس".

الصحفي المصري أحمد سعيد مرّ بتجربة الإصابة بفيروس كورونا في تركيا (الجزيرة)

للغربة أعباء زادت مع كورونا

بدوره، سرد الصحفي الرياضي أحمد سعيد بداية إحساسه بالإصابة، حيث شعر بتعب وآلام بجسده لمدة 4 أيام، ولكنه كان يتوقع أنها إصابة بالبرد والإنفلونزا العادية.

وأضاف أنه بعد مرور 5 أيام بدأ يشعر بأن الأمر ليس طبيعيا، لذلك طالبه الأصدقاء بإجراء المسحة، وبالفعل تأكد من الإصابة.

وعبر عن خوفه الشديد عند فقده حاستي التذوق والشم، متابعا أنه طبقا للبروتوكول الطبي المتبع في تركيا طُلب منه العزل المنزلي 14 يوما، وزاره أطباء قدموا له العلاج وبعض الإرشادات الطبية.

وأشار إلى أن أعراض المرض كانت شديدة في أسبوعها الأول، ولكن مع التزامه بالبروتوكول العلاجي، استطاع اجتياز الأزمة.

وأكد سعيد -الذي يعيش بمفرده في إسطنبول- أن الغربة لها أعباء، غير أن الإصابة بالفيروس زادت تلك الأعباء، خاصة النفسية، لكن الإيمان بالله وأمله في الشفاء كانا السبيل لعبور المحنة.

شكوك والطريق للنجاة

الإعلامية المصرية رقية حمزة تسترجع إصابة زوجها بفيروس كورونا ثم إصابتها، ورحلة بدت بشكوك وانتهت بالنجاة معا من هذا الوباء.

وقالت خلال منشور لها عبر فيسبوك إنها تحمد الله أنها كانت في تركيا عندما تعرضت للإصابة، حيث كانت الإجراءات سريعة والمتابعة الصحية متوفرة.

وخلال رحلة مواجهة كورونا، أصيبت رقية بضيق تنفس شديد، استدعى تدخل الإسعاف سريعا، قبل أن تبدأ رحلة تعافيها ونجاتها هي وزوجها من تلك المعاناة.

وقالت إن هناك الكثير من النّعم التي لم نكن نهتم بها، لكن عرفنا قيمتها بعد كورونا، مثل الشم والتذوق والتنفس من دون الحاجة لأنبوبة أكسجين.

كورونا والغربة معا

الطبيب المصري محمد إبراهيم أصيب بفيروس كورونا خلال عمله بأحد المشافي، ونقل العدوى لأسرته.

وقال إبراهيم -مقيم في دولة خليجية- إنها فترة مقلقة بسبب الخوف الشديد على زوجتي وأبنائي الصغار، وكيف سيتحملون البروتوكول العلاجي، والأعراض الشديدة للفيروس، خاصة في الغربة وعدم وجود الأهل.

وأكد تعرض زوجته لضيق في التنفس، مما استدعى نقلها لأحد المستشفيات، والخضوع لجلسات تنفس لمدة يومين، حيث كانت فترة قاسية عندما ترك زوجته وحيدة في مرضها.

وأشار إلى أن الأصدقاء ورفقاء الغربة كان لهم عامل كبير في اجتياز هذه المحنة الصعبة، حيث دأب الجيران والأصحاب على قضاء حوائجهم وتركها أمام منزله، طيلة فترة العزل المنزلي.

وأضاف الطبيب المغترب "تعرضت على مدار سنوات غربتي لكثير من الصعاب والأزمات، وبفضل الله كنت اجتازها، إلا أن محنة الإصابة بكورونا كانت شاقة، وقلق الأهل كان كبيرا".

طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم تؤكد أهمية الدعم النفسي لمصابي كورونا (الجزيرة)

العامل النفسي

من جانبها، تقول طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم إن العامل النفسي مهم جدًّا للتعافي من كورونا، لأن الأصل فيها أنها معركة بين الفيروس والجهاز المناعي، وإذا عمل الجهاز بقوة بإذن الله سيقضي على الفيروس.

وأكدت نهى قاسم -في حديثها للجزيرة نت- أن مصاب كورونا إذا أصيب بالاكتئاب أو حالة حزن وخوف تنتج في الدم مواد كيميائية تعطل جهاز المناعة وتؤخره عن العمل.

وأضافت "بالتأكيد جزء أساسي من تعافي أي شخص هو وجود أحبابه حوله، والحقيقة أن هذه المشكلة في مريض كورونا سواء كان مغتربا أو وسط أهله، لأن جزءا مما تضطر لعمله مع المصاب هو عزله عن الآخرين، كما أن الحالة النفسية الجيدة التي نحتاجها كي يتعافى الإنسان تتأثر بهذا العزل".

وحول تأثر المصاب مستقبلا بالعزل لأكثر من أسبوعين عن العالم الخارجي، قالت نهى قاسم إن "دراسات وأبحاثا كثيرة أكدت أن بعض مصابي كورونا بعد التعافي يصابون بمتلازمة الصدمة، خاصة لمن يوضع لأكثر من أسبوعين في غرف العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي، لأنها تجربة قاسية جدا، وهذا يحتاج فترة لكي يتعافى المرء نفسيا، كما يحتاج فترة للتعافي الجسدي".

وطالبت أسر وأصدقاء مصابي كورونا بضرورة الاهتمام بالعلاج النفسي؛ نظرا لكونهم مروا بتجربة وألم ومخاوف شديدة، ويحتاجون لمرحلة للتعافي النفسي، ويعبرون عن آلامهم وآمالهم لكي يخرجوا من هذه الصدمة.