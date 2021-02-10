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سياسة|سودان

الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

رفع الضائقة المعيشية وإصلاح الاقتصاد يتصدر أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة المؤلفة من 26 وزيرا

10/2/2021

أدى وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء نعمات عبد الله.

وأثناء المراسم التي جرت في القصر الرئاسي بالخرطوم اليوم، الأربعاء، دعا البرهان الحكومة الجديدة إلى العمل على "ضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي، والتأسيس للفترة التالية، وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، إن الحكومة الجديدة لها 5 أولويات تمثل برنامج الانتقال، "على رأسها رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها الوكالة الرسمية، أن الأولوية الثانية هي "استكمال عملية السلام وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا)".

أما الأولوية الثالثة، فهي إصلاح الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن، والرابعة تحقيق العدالة، والخامسة تحقيق الانتقال الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار يوسف إلى أن مجلس الوزراء الجديد "ثمرة من ثمرات اتفاق السلام، وهو أكثر مجلس يعكس التنوع القائم على التوافق والتكامل وليس التنافر".

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعلن، الاثنين الماضي، تشكيلة حكومته الجديدة من 26 وزيرا ضمن الفترة الانتقالية، وذلك وفق مقتضيات اتفاق السلام الموقع بمدينة جوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

واحتفظ 5 وزراء في التشكيلة الوزارية السابقة بمناصبهم، في حين أرجئ تعيين وزير التربية والتعليم لإجراء مزيد من المشاورات.

وتدور معركة بشأن وزارة التربية والتعليم بين الحركات المسلحة ولجنة المعلمين -إحدى أبرز الأجسام المكونة لتجمع المهنيين السودانيين- والتي تطالب بإبعاد الوزارة من المحاصصة، والإبقاء على الوزير الحالي محمد الأمين التوم.

وتبدأ الحكومة الجديدة عملها في خضم احتجاجات تشهدها الخرطوم ومدن سودانية أخرى للتنديد بالغلاء وسوء الأوضاع الاقتصادية.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 في فترة انتقالية مدتها 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلا من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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