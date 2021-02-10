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سياسة|السعودية

التحالف يعلن السيطرة على حريق في طائرة مدنية بعد استهداف مطار أبها من قبل الحوثيين

مطار أبها السعودي (الجزيرة-أرشيف)
مطار أبها السعودي (الجزيرة-أرشيف)
10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202106:13 PM (مكة المكرمة)

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء أنها نفذت هجوما على مرابض طائرات حربية في مطار أبها (جنوبي السعودية) بواسطة طائرات مسيرة، في حين نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف السعودي الإماراتي أن الهجوم أدى إلى حريق في طائرة مدنية وتمت السيطرة عليه.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في تغريدات على تويتر- إن سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أنه يستخدم لأغراض عسكرية.

وأضاف أن الهجوم نُفّذ بـ4 طائرات مسيرة من نوع "صماد 3″ و"قاصف 2 كيه".

واتهم المتحدث السعودية بتجاهل "كل التحذيرات السابقة والمتكررة" باستخدامها المطارات المدنية لأغراض عسكرية، وقال إن هذا الهجوم يأتي ردا على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار.

حريق في المطار

في المقابل، نقلت وسائل الإعلام السعودية عن قيادة التحالف السعودي الإماراتي قولها إن طائرة مدنية على أرض مطار أبها تعرضت لحريق جراء استهداف جماعة الحوثي المطار، وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق.

وتوعد التحالف المهاجمين بمحاسبتهم "وفقا للقانون الدولي".

كما أفاد التلفزيون السعودي بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

ووفقا لما نقل عن التحالف، فقد أطلق الحوثيون الطائرتين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المواقع المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

المصدر : الجزيرة

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