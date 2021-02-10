البث الحي
سياسة|إمارات عربية متحدة

الإمارات.. أنور قرقاش وزكي نسيبة يغادران وزارة الخارجية

قرقاش كان يشغل منصب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية منذ 5 سنوات (الجزيرة)
قرقاش كان يشغل منصب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية منذ 5 سنوات (الجزيرة)
10/2/2021

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية تضمن مغادرة وزيري الدولة أنور قرقاش وزكي نسيبة.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات -في تغريدة- إن التعديل الوزاري أسفر عن انضمام شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر إلى وزارة الخارجية وزيرين للدولة.

وأضاف أن أنور قرقاش سيغادر الوزارة للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، كما سيغادرها زكي نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة.

وفي الوقت نفسه كرّم ولي عهد أبو ظبي -محمد بن زايد آل نهيان- كلًّا من قرقاش ونسيبة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

وزير الداخلية الليبي لقرقاش.. لولا تدخلاتكم الخبيثة لما وصلت بلادنا لما هي عليه

رد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا على تغريدات نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، معتبرا أن الوضع في ليبيا ما كان ليكون كما هو عليه لولا ما سماها التدخلات الخبيثة لأبو ظبي.

المزيد من سياسة

حرب اليمن.. ما الذي تحتاجه إدارة بايدن لإنهاء حرب السنوات الست؟

إدارة بايدن أعلنت قرارات في الأيام الماضية أسهمت في تحريك الجهود الدبلوماسية لوقف حرب اليمن (الأوروبية)

كافحوا الغربة وكورونا.. قصص لمصريين واجهوا الفيروس في مهاجرهم

جائحة كورونا فرضت ارتداء الكمامة خوفا من انتقال الفيروس للآخرين (رويترز)

ممرات مائية وخطوط لنقل النفط.. مشاريع إقليمية ودولية تستنزف قناة السويس

سفن تجارية أثناء المرور في قناة السويس المصرية (الجزيرة)

السودان.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين وتعلن 5 أولويات

الأكثر قراءة

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل

(الجزيرة)

استهداف مطار أبها.. الحوثيون يقولون إنه يستخدم لأغراض عسكرية وواشنطن تدين الهجوم

بقايا حطام الطائرة دون طيار المفخخة من نوع قاصف في الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها (الصحافة السعودية)

7 محاربين أشدّاء قساة على السرطان.. وأبطال آخرون