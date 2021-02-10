الإمارات.. أنور قرقاش وزكي نسيبة يغادران وزارة الخارجية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية تضمن مغادرة وزيري الدولة أنور قرقاش وزكي نسيبة.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات -في تغريدة- إن التعديل الوزاري أسفر عن انضمام شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر إلى وزارة الخارجية وزيرين للدولة.

وأضاف أن أنور قرقاش سيغادر الوزارة للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، كما سيغادرها زكي نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة.

وتم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات .. pic.twitter.com/dTYBbRYwOJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 10, 2021

وفي الوقت نفسه كرّم ولي عهد أبو ظبي -محمد بن زايد آل نهيان- كلًّا من قرقاش ونسيبة.