الإمارات.. أنور قرقاش وزكي نسيبة يغادران وزارة الخارجية

رد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا على تغريدات نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، معتبرا أن الوضع في ليبيا ما كان ليكون كما هو عليه لولا ما سماها التدخلات الخبيثة لأبو ظبي.
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية تضمن مغادرة وزيري الدولة أنور قرقاش وزكي نسيبة.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات -في تغريدة- إن التعديل الوزاري أسفر عن انضمام شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر إلى وزارة الخارجية وزيرين للدولة.
وأضاف أن أنور قرقاش سيغادر الوزارة للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، كما سيغادرها زكي نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة.
وتم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات .. pic.twitter.com/dTYBbRYwOJ
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 10, 2021
وفي الوقت نفسه كرّم ولي عهد أبو ظبي -محمد بن زايد آل نهيان- كلًّا من قرقاش ونسيبة.
سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد" تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي..الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات..تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح. pic.twitter.com/6myZRcxvm5
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 10, 2021