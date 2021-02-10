الحوثيون يتهمون السعودية بتجاهل تحذيراتهم السابقة والمتكررة بعدم استخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية، بينما توعدتهم الرياض بمحاسبتهم وفقا للقانون الدولي

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء أنها نفذت هجوما على مرابض طائرات حربية في مطار أبها (جنوبي السعودية) بواسطة طائرات مسيرة، في حين أدانت واشنطن الهجوم، الذي يتزامن مع أول زيارة لمبعوث أميركي للمنطقة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في تغريدات على تويتر- إن سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أنه يستخدم لأغراض عسكرية.

وأضاف أن الهجوم نُفّذ بـ4 طائرات مسيرة من نوع "صماد 3″ و"قاصف 2 كيه".

واتهم المتحدث السعودية بتجاهل "كل التحذيرات السابقة والمتكررة" من استخدامها المطارات المدنية لأغراض عسكرية، وقال إن هذا الهجوم يأتي ردا على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، إن السلام لا يمكن أن يتحقق بتوقف أحد الطرفين عن إطلاق النار دون الآخر.

وأضاف البخيتي في لقاء مع الجزيرة أنه سبق تحذير السعودية من استهداف المطارات المستخدمة للأغراض العسكرية، وأن استهداف هذه المطارات حق مشروع، على حد تعبيره.

حريق في المطار

في المقابل، نقلت وسائل الإعلام السعودية عن قيادة التحالف السعودي الإماراتي أن طائرة مدنية على أرض مطار أبها تعرضت لحريق جراء استهداف جماعة الحوثي المطار، وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق.

وتوعد التحالف المهاجمين بمحاسبتهم "وفقا للقانون الدولي".

صور لبقايا حطام الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية "ابابيل تي"#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/6bNYgsA7JM — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 10, 2021

كما أفاد التلفزيون السعودي بأن قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

ووفقا لما نقل عن التحالف، فقد أطلق الحوثيون الطائرتين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المواقع المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

ونشر التلفزيون السعودي صورا لما قال إنها لبقايا حطام الطائرة المسيرة المفخخة من نوع قاصف. وأوضح التلفزيون السعودي، عبر أحد حساباته على تويتر، أن هذه الطائرة نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

وقال رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية بالرياض ماجد التركي، إن ادعاءات الحوثيين باستخدام المملكة لمطار أبها لأغراض عسكرية هي ادعاءات مضللة، وإن المملكة لن ترد على اعتداءات الحوثيين على المدنيين بالمثل.

واشنطن تدين

وأدانت الخارجية الأميركية هجوم الحوثيين الذي يتزامن مع أول زيارة لمبعوث أميركي للمنطقة، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها في السعودية اليوم.

وقالت ساكي إن الحوثيين يظهرون رغبة مستمرة في إطالة الحرب من خلال شن هجمات على السعودية، وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب بين الحوثيين والسعودية.

كما كشفت السفارة الأميركية في اليمن عن أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة تيموثي ليندركينغ التقى في الرياض مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث لمناقشة إنهاء الحرب في اليمن.

وبحث الجانبان سبل إنهاء الحرب وإستراتيجيات تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحث مع ليندركينغ المستجدات على الساحة اليمنية.

كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

مشروع قرار أوروبي

وفي السياق، حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن اليمن، الذي سيتم التصويت عليه غدا الخميس.

ويدعو مشروع القرار إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن، كما يؤكد ألا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب.

كما يدين أعمال العنف الجارية في البلاد منذ 2015، التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويشدد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لدفع العملية السياسية.

وطالبت مسودة القرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.