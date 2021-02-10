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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

غضب وسخرية من أداء محامي ترامب خلال محاكمة الرئيس السابق بمجلس الشيوخ

شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصدرين -لم تسمهما- أن الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه كان على وشك الصراخ أثناء استماعه لمرافعة محاميه بروس كاستور خلال المحاكمة الجارية بمجلس الشيوخ

كاستور قال إنه سيستمر بالأسلوب نفسه رغم الانتقادت التي تعرض لها (رويترز)
كاستور قال إنه سيستمر بالأسلوب نفسه رغم الانتقادت التي تعرض لها (رويترز)
10/2/2021

في ختام اليوم الأول من محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، أجمع الديمقراطيون والجمهوريون على أمر واحد، ألا وهو أن أداء محاميه بروس كاستور كان دون المستوى.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، إن هذا المحامي "تكلم من دون أن يقول شيئا"، مضيفا "لقد سمعت الكثير من المحامين يترافعون ولم يكن من أفضلهم".

بدورها، أعربت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي عن "صدمتها" من أداء المحامي، وقالت "لم أفهم إلى أين يريد الوصول".

وكاستور (59 عاما)، الذي كان لفترة طويلة مدعيا عاما لإحدى مقاطعات ولاية بنسلفانيا، انضم إلى فريق الدفاع عن الرئيس السابق في اللحظة الأخيرة، بعدما استقال من أداء هذه المهمة 5 محامين.

وفي اليوم الأول من جلسات المحاكمة، كان بروس أول من اعتلى المنصة من الفريق القانوني لترامب للترافع عن الرئيس السابق، لكن مرافعته حفلت باستطرادات وإطنابات لا حصر لها، إذ لم يتوانَ عن وصف أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم "أشخاص غير عاديين" وبأنهم "موضع افتخار" لناخبيهم، كما أغدق على مستمعيه بالاستعارات المبهمة من مثل "بوابات السدود ستُفتح" و"رقّاص الساعة السياسية".

ولدى خروجهم من قاعة مجلس الشيوخ، لم يتردد الأعضاء الديمقراطيون في السخرية من المرافعة الاستهلالية للمحامي.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال "سأعيد قراءة النص لمعرفة ما إذا كنت سأتمكن من العثور على فقرة واحدة متماسكة".

من جهته، قال النائب آدم شيف في تغريدة على تويتر، إن "حجج الدفاع كانت ضعيفة ومعقدة، على أقل تقدير".

وسرعان ما استحالت مرافعة كاستور مادة للسخرية والتندر على شبكات التواصل الاجتماعي لدرجة أن أحد مستخدمي الإنترنت تساءل عما إذا كان هذا المحامي قد حصل على شهادته الجامعية من "ماكينة لتوزيع العلكة"!

على وشك الصراخ

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مصدرين -لم تسمهما- أن ترامب نفسه كان على وشك الصراخ أثناء استماعه لمرافعة محاميه.

لكنّ كل هذه الانتقادات لم تزعزع ثقة المحامي بروس كاستور بنفسه، إذ قال للصحفيين إن "اليوم كان جيدا"، وإنه "لن يغير أي شيء" في أسلوبه خلال الجلسات المقبلة.

ويحاكِم مجلس الشيوخ الرئيس السابق ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" بسبب اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كان مجلس الشيوخ يستعد للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ويبدو أن نتيجة المحاكمة محسومة سلفا لصالح تبرئة المتهم، إذ إن إدانة الرئيس السابق تتطلب أغلبية الثلثين (67 عضوا من مجموع 100 عضو)، وهو أمر يبدو شبه مستحيل حصوله، في ظل مجلس منقسم مناصفة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

فعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوّتون مع الديمقراطيين لإدانة ترامب، فإنه من الصعب جدا بلوغ نصاب الثلثين (67 صوتا)، وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته مجددا، ربما اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

المصدر : الفرنسية

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