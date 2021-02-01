البث الحي
سياسة

4 أسئلة تشرح لك تفاصيل الانقلاب العسكري في ميانمار

الطوارئ أعلنت لمدة عام وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية (الجزيرة)
الطوارئ أعلنت لمدة عام وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية (الجزيرة)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202106:55 PM (مكة المكرمة)

يأتي الانقلاب الذي نفّذه جيش ميانمار اليوم الاثنين بعد سنوات من تقاسم للسلطة بالغ الحساسية بين الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سوتشي والعسكريين الذين يتمتعون بنفوذ كبير جدا في البلاد.

واعتقل الجيش فجرا الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي وكذلك ورئيس الجمهورية وين مينت، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية.

ومنذ أسابيع عدة، يندّد العسكريون بعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي فاز فيها حزب سوتشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

كيف بدأت الأزمة؟

  • لم يكفّ الجيش منذ أسابيع عن توجيه اتهامات بحصول مخالفات خلال الانتخابات، وهي الثانية منذ انتهاء الدكتاتورية العسكرية عام 2011.
  • حقق حزب أونغ سان سوتشي الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات، فحصل على 83% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 476، إلا أن الجيش يؤكد أنه اكتشف أكثر من 10 ملايين حالة تزوير، وطلب من اللجنة الانتخابية نشر اللوائح للتحقق منها، الأمر الذي لم تفعله اللجنة.
  • من جهته، لم يستبعد المتحدث باسم الجيش -خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي- استعادة العسكريين سيطرتهم على البلاد.
  • تزايدت المخاوف الأربعاء الماضي عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي يعدّ الشخصية الأكثر نفوذا في ميانمار، إن الدستور يمكن "إبطاله" في ظل ظروف معيّنة.

وعليه، ماذا يحدث الآن؟

  • أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، وعيّن جنرالات في مناصب رئيسية.
  • أصبح الجنرال مينت سوي، الذي كان يدير القيادة العسكرية النافذة في رانغون ويشغل منصب نائب الرئيس الحالي، رئيسا موقتا للبلاد لمدة عام، وهو منصب فخري إلى حد بعيد.
  • باتت السلطات "التشريعية والإدارية والقضائية" بيد الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي أصبح عمليا يملك السلطات بشكل كامل تقريبا.
الدستور يعطي للجيش الحق في السيطرة على 3 وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود (رويترز)

كيف سيتصرف الشعب؟

لا تزال غالبية الشعب في ميانمار تؤيد أونغ سان سوتشي التي انتُقدت كثيرا في الساحة الدولية لإدارتها أزمة أقلية الروهينغا المسلمين، بعد أن فرّ المئات منهم عام 2017 من فظائع الجيش ولجؤوا إلى بنغلاديش المجاورة.

ماذا يقول دستور 2008؟

  • وضع المجلس العسكري الدستور الحالي عام 2008، قبل أن يسلّم السلطة تدريجيا إلى المدنيين بعد 3 أعوام.
  • يعطي الدستور للجيش الحق في السيطرة على 3 وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود، مما يضمن للمؤسسة العسكرية أن تكون لديها سيطرة جزئية على السياسة في البلاد.
  • هذا النص مثير للجدل ويصفه البعض على غرار المحلل السياسي خين زاو وين بأنه "غير شعبي إطلاقا"، وحاولت حكومة أونغ سان سوتشي تعديله لكنها لم تنجح في ذلك.
  • يتضمّن النص أيضا مادة تمنع المواطنين المتزوجين من أجانب من أن يصبحوا رؤساء. ويقول محللون إن هذه المادة أُدرجت في الدستور لمنع أونغ سان سوتشي، وهي أرملة بريطاني، من الوصول إلى منصب الرئيس.
المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

ميانمار.. الجيش يتعهد بترك السلطة بعد إجراء انتخابات والحزب الحاكم يدعو لمقاومة الانقلاب

قال جيش ميانمار إنه سيسلم السلطة للحزب الفائز بانتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد سيطرته قبل ساعات على السلطة بدعوى تزوير الانتخابات الأخيرة، في حين دعا الحزب الحاكم في البلاد إلى مقاومة الانقلاب العسكري.

المزيد من سياسة

النووي الإيراني.. طهران تدعو لعودة متزامنة إلى الاتفاق وتطلب وساطة الأوروبيين

وزير خارجية إيران (يمين) دعا بوريل لتنسيق عودة متزامنة لطهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي (رويترز)

قبيل جلسة طارئة لمجلس الأمن.. ميانمار تغلق المطار الدولي ودعوات للإفراج عن سوتشي

قوات عسكرية حيث يحتجز مسؤولون عقب انقلاب ميانمار (الأناضول)

أوامر تنفيذية مرتقبة.. بايدن يريد تسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر

بايدن جعل من ملف الهجرة أحد الملفات ذوات الأولوية في عمل إدارته (الأوروبية)

الاستخبارات الفرنسية: تنظيم القاعدة يريد التوسع باتجاه خليج غينيا

رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية (يسار) عرض صورا لاجتماع سابق لقادة تنظيم القاعدة في مالي (رويترز)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بعد تمديد مهامها في البحر الأحمر.. تعرف على القوات التركية الخشنة والناعمة

الفرقاطة التركية "تي سي جي جوكوفا" في بحر البوسفور بعد مشاركتها بتدريبات داخلية (رويترز)

كيف تفوز بحب الناس في اللقاء الأول؟ 33 قاعدة مهذبة لن تخذلك أبدا

احتفظ بالابتسامة والهدوء وتجنب الموضوعات المثيرة للجدل باللقاءات الأولى (بيكسلز)