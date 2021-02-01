البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أميركيان يهوديان خلف اتفاقيات التطبيع.. ترشيح كوشنر ومساعده لجائزة نوبل للسلام

كوشنر (وسط) ومساعده بركويتز (يسار) الذي كان مبعوثا سابقا للشرق الأوسط (رويترز)
كوشنر (وسط) ومساعده بركويتز (يسار) الذي كان مبعوثا سابقا للشرق الأوسط (رويترز)
1/2/2021

تلقت لجنة جائزة نوبل للسلام خطابا لترشيح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ومساعده آفي بركويتز للجائزة، عن دورهما في المفاوضات التي أفضت لإعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية، بموجب ما سميت "اتفاقيات أبراهام".

وجاء ترشيح كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، وبركويتز -الذي كان مبعوثا للشرق الأوسط، وكلاهما من اليهود الأميركيين- من قبل المحامي الأميركي اليهودي آلان درشويتز الذي يحق له ذلك بصفته أستاذا فخريا في كلية القانون بجامعة هارفارد.

ودافع درشويتز -الداعم للإسرائيليين واحتلالهم فلسطين- عن الرئيس السابق في محاكمته البرلمانية الأولى التي عقدت العام الماضي، وقال، في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني هذا العام، إنه ينبغي على مجلس الشيوخ أن يرفض الاتهام الموجه لترامب في محاكمته الثانية التي تتعلق باقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، لأنه لم يعد رئيسا.

وفي رسالته إلى لجنة نوبل لترشيح كوشنر ونائبه، أشار درشويتز أيضا إلى دور السفير السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر في اتفاقيات التطبيع.

دفاعا عن الترشيح

وألمح المحامي إلى أن هذا الترشيح قد يكون مثار جدل، لكنه قال "جائزة نوبل للسلام لا تمنح بسبب الشعبية. كما أنها ليست تقييما لرأي المجتمع الدولي تجاه الأشخاص الذين يساعدون في إرساء السلام. إنها جائزة للوفاء بالمعايير الصارمة التي حددها ألفريد نوبل في وصيته".

من جهته، قال كوشنر في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة التي سيعلن اسم الفائز بها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانتهت ولاية ترامب الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني وسط أجواء سياسية عاصفة، وهو ما قد يؤثر على حظوظ كوشنر وبركويتز في الفوز بجائزة نوبل، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت إدارة الرئيس جو بايدن إلى أنها ستراجع جميع الاتفاقات ذات الصلة بالأمن القومي التي أبرمت في عهد ترامب، بما في ذلك التزاماتها في إطار اتفاقيات التطبيع وصفقات الأسلحة للإمارات والسعودية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

منح مستشاري التطبيع أوسمة الأمن القومي.. ترامب يصدر قائمة عفو جديدة ومسؤول بارز: إنه يكافئ المتآمرين معه

منح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عددا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي؛ لدورهم في اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، كما أصدر البيت الأبيض قائمة جديدة تضم 26 شخصا شملهم العفو الرئاسي.

واشنطن تعين حاخاما سابقا مبعوثا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعيين الحاخام السابق آرييه لايتستون مبعوثا خاصا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتهاء ولاية ترامب.

في انتقاد نادر للتطبيع.. زوجة حاكم الشارقة تهاجم التعاون التعليمي بين أبو ظبي وتل أبيب

انتقدت زوجة حاكم الشارقة في دولة الإمارات عقد لقاء افتراضي بين وزارتي التعليم الإسرائيلية والإماراتية، وحذّرت -في تغريدة- من تغلغل الأيديولوجيا الصهيونية في النسيج الإماراتي، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا.

المزيد من سياسة

ليبيا.. انطلاق الحوار السياسي بجنيف لاختيار سلطة تنفيذية جديدة

جانب من افتتاح الحوار السياسي الليبي في سويسرا (الأمم المتحدة)

إدانات دولية واسعة لانقلاب ميانمار وواشنطن تهدد قادة الجيش بالعقوبات

جنود من الجيش يحاصرون مبنى البرلمان بعد الاستيلاء على السلطة في ميانمار (رويترز)

السودان أمام اختبار القبلتين الصينية والأميركية

سد مروي الأكبر أفريقيا وأضخم مشاريع الصين بالسودان (الأوروبية-أرشيف)

كورونا.. السعودية تلوح بقيود جديدة وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بلبنان

المستشفيات اللبنانية بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى (غيتي)
الأكثر قراءة

قصة فيروس نيباه تتفاعل.. الصين تؤكد: ليس موجودا عندنا.. والغارديان تعدّل في تقريرها

انقلاب عسكري في ميانمار.. الجيش يعتقل قيادات الحزب الحاكم ويعلن الطوارئ لمدة عام

الجيش قال إن قائده مين أونغ هلينغ سيتولى السلطة في ميانمار لمدة عام (رويترز)

ميانمار.. سوتشي تدعو لمقاومة عودة حكم العسكر والجيش يتعهد بنقل السلطة

قوات من جيش ميانمار يغلقون طريقا قرب البرلمان في العاصمة نايبيداو(الأناضول)

ماذا يقول العلم عن أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

من فوائد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح زيادة التمثيل الغذائي (بيكسلز)