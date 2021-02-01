قتل ومخدرات واغتصاب.. حوادث أبناء المشاهير تثير مواقع التواصل بمصر

رغم إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة القتل وحيازة المخدرات، فإن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر واصلت الاهتمام بقضية نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبو علي، والذي تسبب في مقتل فتاة قبل أيام.

وأعاد ناشطون التذكير بحوادث تورط فيها أبناء المشاهير في مصر من رجال أعمال وممثلين، ومعظمها يتعلق بتعاطي المخدرات والزواج العرفي، وبعضهم اتّهم بقضايا آداب ودعارة.

وأمرت النيابة المصرية السبت الماضي بإحالة هيثم نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة إحرازه الحشيش المخدر وقتل مهندسة شابة بسيارته عندما كانت على أحد طرق محافظة البحر الأحمر (شرقي البلاد).

وأوضحت النيابة أن المتهم كان يقود سيارته وقتها "تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش"، فضلا عن "تعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر".

وكامل أبو علي من أشهر رجال الأعمال في مصر، ويمتلك مشروعات سياحية عدة بالغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى شركة إنتاج سينمائي.

#بالصور ترحيل هيثم ابن رجل الأعمال كامل أبو علي لإيداعه بالسجن بعد قرار النيابة بتجديد حبسه

واخيراااااا…..فرحانة فيك اووووي pic.twitter.com/bsvxOE5hY3 — mona aziz (@Nono3ziz1) January 30, 2021

ومنذ تفجّر القضية، حذّر نشطاء من محاولة طمس الحقيقة وهروب نجل رجل الأعمال واستغلال نفوذ والده في ذلك، وقال بعضهم -دون أن يقدموا دليلا- إنها ليست المرة الأولى التي يتورّط فيها هيثم في حوادث قتل نتيجة القيادة المتهورة، لكنه كل مرة يخرج بدفع تعويض لأهالي الضحايا.

ووصل الشك ببعض المغردين إلى طرح سيناريو حبس شخص آخر بديل لنجل رجل الأعمال، وهو ما علّق عليه رواد مواقع التواصل بأنه يشبه ما حدث قديما في فيلم "30 يوما في السجن" بطولة فريد شوقي وثلاثي أضواء المسرح، حيث دخل البطل السجن ليقضي العقوبة بدلا من أحد الأثرياء.

ورغم تجاهل وسائل الإعلام للقضية في البداية، فإنها عادت بعد قرار النيابة وغطت القضية بكثافة مع التركيز على رسالة واحدة، وهي أن مصر أصبحت حاليا دولة القانون وأنه لا محاباة لأحد.

واختار مغردون زاوية انتقاد تركيز وسائل التواصل على الفتاة ضحية الحادث، وإهمال سائق السيارة الذي تعرض لإصابات بالغة.

هذة الفتاة ضحية شاب مستهتر دهسها بسيارته وهو مندفع بسرعة كبيرة فى الاتجاه الخطأ على طريق سهل حشيش الجونة وتبين أنه سبق أن تكرر معه نفس الخطأ ٦ مرات من قبل وهو ما دفع والده كامل ابو على للضغط على ام الفقيدة بقبول التعويض المالى والتصالح لكنها رفضت التنازل أو التصالح pic.twitter.com/Y9xeNyzWD4 — ahmed ezzarab (@aezzarab25) January 29, 2021

يقال والله أعلم والعبرة على من اقسملى ان ده مش #هيثم_كامل_ابوعلي وده عم #امشير بتاع ٣٠ يوم فى السجن وبيتحاكم مكان ابن #كامل_أبوعلى وفعلا شكله متشرد

يانهار اسود لو الكلام ده صح

دحنا مش نبقى فى عزبة ابوهم

مش هانحصل حتى عزبة

دحنا كده تحت جزمتهم مش تحت رحمتهم

حد يقول ان امشير ده هيثم pic.twitter.com/wX1ln2n2BM — اسلمي يامصر (الريس نور) (@Noralden_Alkady) January 30, 2021

إبن رئيس نادي جماهيري سابق كان سايق سيارته وهو سكران وماشي عكس الإتجاه وأصاب فتاه وماتت ووالده عارض عشرة ملايين جنيه علي أسرتها للتنازل عن القضية وعائلة البنت رافضه التصالح .. وهذه ثالث حادثه لنفس الشخص .. والإعلام يتجاهل الكتابه مجاملةً لأبوه !! — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) January 28, 2021

في قضايا بنات التيك توك كان بيشار للبنات بأساميهم كاملة وبتتنشر لهم صور تبدو مستفزة للبعض، في قضية الغردقة الاشارة للمتهم بالأحرف الأولى فقط، وده زاوية صغيرة جدا من ايه الناس بتشكك في نظام "العدالة" في مصر pic.twitter.com/VXdTFHjMQl — سارة عثمان (@Sarah_Othmann) January 29, 2021

ومن أشهر حوادث أبناء المشاهير في مصر، قضية الممثل أحمد الفيشاوي نجل الممثل فاروق الفيشاوي والممثلة سمية الألفي، ففي عام 2006 شغل الفيشاوي الرأي العام بعد أنباء عن تناوله المخدرات، وما قالته الشابة هند الحناوي بأنها تزوجت منه عرفيا وأنجبت طفلة، لكن الفيشاوي أنكرها، قبل أن يحكم القضاء بصحة الزواج ونسب الطفلة له.

والعام الماضي أصدرت محكمة مصرية حكما بحبس ابنتي الممثل هشام سليم بعد اعتدائهما على الممثلة ياسمين عبد العزيز بالضرب خلال إقامتها بأحد المنتجعات الساحلية، لكنها تنازلت عن القضية ووافقت على التصالح.

وخلال الشهور الماضية، انشغلت مواقع التواصل ووسائل الإعلام بقضية "الفيرمونت" التي اتهم فيها أبناء ممثلين ورجال أعمال ومشاهير بالاغتصاب وإقامة حفلات جنس جماعي.