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حزب الله يسقط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الحزب أعلن أن الطائرة كانت تحلق في عمق تجاوز 400 متر داخل الخط الأزرق (مواقع التواصل)
الحزب أعلن أن الطائرة كانت تحلق في عمق تجاوز 400 متر داخل الخط الأزرق (مواقع التواصل)
1/2/2021

أعلن حزب الله الاثنين إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحا أنها باتت في عهدة مقاتليه، وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب.

وقال حزب الله في بيان "أسقطت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الاثنين.. طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا". وأضاف أنها "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

وأوضح الإعلام الحربي للحزب أن الطائرة كانت تحلق في عمق تجاوز 400 متر داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وبثّ الإعلام الحربي للحزب صورا ومقاطع فيديو تظهر الطائرة المزودة بكاميرا التي قال إنها من نوع "ماتريس- 100″ و"معدلة إسرائيليا".

ولاحقا، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية"، من دون تحديد كيفية حصول ذلك. وأكد أنه "لا خشية من تسرّب للمعلومات".

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب. وشهد عام 2006 حربا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما وقتل فيها 1200 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا معظمهم جنود.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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