استئناف مفاوضات فيينا.. إيران تتهم الأوروبيين بالسلبية ومناورات إسرائيلية أميركية محتملة تحاكي ضرب المنشآت النووية

أعلنت إيران أنها لم تتلقّ أي مقترح بنّاء للتقدم في المفاوضات النووية، متهمة الأطراف الأوروبية بالسلبية، في حين يبحث الأميركيون والإسرائيليون إجراء مناورات تحاكي ضرب منشآت نووية إيرانية، تحسّبا لفشل مفاوضات فيينا التي استؤنفت اليوم الخميس.

ومع انطلاق المفاوضات، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري "نواصل انخراطنا الجدي في المفاوضات وعازمون على التوصل لاتفاق جيد يضمن حقوق الشعب ومصالحه".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن بلاده جادّة في المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق جيد، واصفا المقترحات الإيرانية بأنها تتطابق تماما مع الاتفاق النووي وتفاهمات الجولات السابقة في فيينا.

ورأى الوزير أن المواقف "السلبية" للدول الأوروبية غير بنّاءة، وأنها ستؤدي إلى تعقيد الوضع وإبطاء مسار التوصل إلى الاتفاق، مضيفا "لم نتلقّ حتى اللحظة أي مقترح بنّاء للتقدم في المفاوضات".

📹 Watch: talks on removal of sanctions and full implementation of the JCPOA by all sides will be resumed on Thursday in Vienna. #EndIranSanctions pic.twitter.com/Iz9ENoNvCi

وشدد عبد اللهيان على أن برنامج إيران النووي سلمي، وأن إزالة القلق من هذا البرنامج ترتبط ارتباطا مباشرا برفع العقوبات.

كما أشار عبد اللهيان إلى أن طهران تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها سترسل وفدا إلى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة.

ونقلت وكالة "إسنا" عن وزير خارجية إيران قوله إن طهران ستبقى في فيينا ما دام ذلك ضروريا للتوصل إلى اتفاق.

وفي الأثناء، ذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية أنه تم الإفراج عن 3.5 مليارات دولار من أموال بلاده المجمدة.

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy @JosepBorrellF in a phone call with @Amirabdolahian expressed satisfaction over continuation of #ViennaTalks and urged US, E3 to maintain realistic talks https://t.co/W7WPS8ussp #JCPOA pic.twitter.com/y1WADLJrax

— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) December 9, 2021