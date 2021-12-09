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سياسة|لبنان

تحذيرات من الانهيار.. ارتفاع كبير بمعدلات الجرائم في لبنان

9/12/2021

أظهرت إحصائيات قوى الأمن الداخلي في لبنان ارتفاعا كبيرا بمعدلات الجرائم التي ارتكبت خلال العامين الماضيين، الأمر الذي ربطه خبراء في علم الاجتماع باستفحال الأزمة الاقتصادية وزيادة نسب التضخم ومعدلات البطالة.

وبحسب الإحصائيات، ارتفعت نسبة سرقة السيارات بمقدار 112%، فيما تضاعف عدد السرقات الموصوفة وعمليات القتل.

وتقول القوى الأمنية إن عصابات جديدة تشكلت خلال السنتين الماضيتين، وظهرت أنواع جديدة من السرقات.

ويعزو علماء الاجتماع تنامي نسبة الجريمة إلى تراجع دور القضاء، وشلل المؤسسات الرسمية، وتفكك الأواصر الاجتماعية، مما يستدعي سرعة التحرك الرسمي لإيجاد حلول تمنع الفوضى والانهيار.

المصدر : الجزيرة

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