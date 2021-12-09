في قمتها الافتراضية.. بايدن يقر بأن الديمقراطية في العالم تواجه تحديات كبيرة ومقلقة

منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يخف الرئيس الديمقراطي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات تتزعمها بلاده وبين "أنظمة استبدادية" خير من يمثلها -في نظره- هما الصين وروسيا.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أن الديمقراطية في العالم تواجه "تحديات كبيرة ومقلقة"، وذلك في افتتاح مناقشات قمة افتراضية مكرسة لموضوع الديمقراطية تستمر يومين.

وأكد بايدن في كلمة من البيت الأبيض في افتتاح القمة الافتراضية التي دعا إليها أكثر من مئة دولة، أنه على الولايات المتحدة نفسها أن "تكافح بلا توقف لترقى إلى مستوى مُثُلها الديمقراطية".

وقبل أسبوعين وجّه بايدن دعوات إلى قادة نحو 110 دول للمشاركة في هذه القمة.

وجاءت القائمة موافقة لما نشر سابقا في وسائل إعلام أميركية، حيث خلت من جميع الدول العربية باستثناء العراق. وفي المقابل، دعيت إسرائيل إلى القمة.

ولم يدع الرئيس الأميركي إلى هذه القمة الصين وروسيا، المنافستين الرئيسيتين للولايات المتحدة، لكنه بالمقابل دعا إليها تايوان.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يخف الرئيس الديمقراطي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات تتزعمها بلاده وبين "أنظمة استبدادية" خير من يمثلها -في نظره- هما الصين وروسيا.

وكانت "قمة الديمقراطية" أحد وعود حملته الانتخابية، وقد قرر عقد النسخة الأولى منها افتراضيا اليوم الخمس وغدا الجمعة بسبب جائحة كوفيد-19، على أن تعقد النسخة الثانية حضوريا بنهاية العام المقبل.