لأول مرة منذ بدء الحرب.. الحوثيون يستخدمون طائرة مروحية في المعارك والتحالف يقصف مجددا أهدافا بصنعاء

حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر استخدام جماعة الحوثي طائرة مروحية خلال معارك مع قوات الجيش اليمني جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وأظهرت الصور إطلاق المروحية النيران باتجاه موقع لقوات الجيش اليمني ورجال القبائل المساندين لها في مديرية الجوبة صباح أول أمس الثلاثاء.

كما يُسمع من حديث أفراد الجيش اليمني في المكان استغرابهم بشأن هوية المروحية بعدما أطلقت النيران وغادرت باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر عسكري يمني إن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون طائرة مروحية منذ بدء الحرب التي أعلن فيها التحالف السيطرة على الأجواء اليمنية.

يذكر أن قوات جماعة الحوثي تستخدم بانتظام الطائرات المسيرة المسلحة لشن هجمات، سواء على السعودية أو على القوات اليمنية.

ويأتي هذا التطور الميداني الجديد فيما تتواصل المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني جنوبي محافظة مأرب.

وقبل أيام، نقلت وكالة أسوشيتد برس (Associated Press) عن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبد الله مجلي أن الجيش تمكن من استعادة مواقع مهمة وإستراتيجية جنوبي محافظة مأرب.

كما أكد مجلي استعادة مديرية حيس ومواقع أخرى في محافظة الحديدة بساحل اليمن الغربي بإسناد من قوات التحالف.





ضربات التحالف

ميدانيا أيضا، قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف وجه مساء أمس الأربعاء ضربات جوية لأهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد عن أماكن القصف.

من جهتها، قالت مصادر يمنية تابعة لجماعة الحوثي إن التحالف شن غارات على مناطق في مديريات الثورة وهمدان وسنحان بمحافظة صنعاء.

وأضافت المصادر أن من بين المنشآت التي استهدفتها الغارات مؤسسة المياه والريف في مديرية الثورة.

وبالتزامن، أعلن التحالف مساء أمس اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في أجواء اليمن، وقال إنه تم رصد انطلاق إحدى الطائرتين من مطار صنعاء الدولي.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم أسقطوا أمس طائرة تجسس من طراز "سي إتش 4″ (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وأضاف سريع أنه تم إسقاط الطائرة بواسطة بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بـ"أعمال عدائية".

وفي الآونة الأخيرة، كثف التحالف غاراته على ما يصفها بأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومناطق أخرى باليمن، ويأتي ذلك ردا على هجمات شنها الحوثيون على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.