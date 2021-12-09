تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين في القدس.. قوات الاحتلال تقتحم حي الشيخ جراح وتزيل خيمة الاعتصام

فلسطين-الشيخ جراح- تحاصر قوات الاحتلال شارع عثمان بن عفان منذ شهرين ونصف وتمنع المتضامنين من دخوله-الجزيرة نت
قوات الاحتلال تحاصر حي الشيخ جراح في القدس وتمنع المتضامنين من دخوله (الجزيرة)
8/12/2021

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة الاعتصام التي دامت لنحو 6 أشهر أمام منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وطردت المتضامنين ولم تبقِ سوى سكان الحيّ المهددين بالتهجير لصالح مستوطنين.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي) عبر صفحته الرسمية إن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي دققت في هويات الموجودين داخل الخيمة التضامنية في حيّ الشيخ جراح، وأخرجت من هم ليسوا من سكان الحي".

وأضاف المركز في بيان على فيسبوك أن قوات الاحتلال تمركزت عند مداخل حي الشيخ جراح، ونصبت حواجز بالسواتر الحديدية عندها.

ووثقت مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال وآلياته للحي، والاعتداء على المعتصمين وتكسير وإزالة خيمة الاعتصام وخلع الصور التي حملت أسماء العائلات والوحدات عن الجدران.

ويأتي الاعتداء بالتزامن مع مظاهرة أقامها المستوطنون أمام الحي، تخللها هتافات تنادي بالموت للعرب والثأر منهم وطردهم من منازلهم.

وقال شهود عيان إن المسيرة نظمت بدعوات من منظمات تابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف.

وبشكل منتظم، يتعرض أهالي الشيخ جراح لاعتداءات ينفذها مستوطنون يسكنون في منازل بالحيّ صودرت من عائلات فلسطينية خلال السنوات الماضية.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الحي رفضها عرض "تسوية" قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وقالت المحكمة آنذاك إنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على التسوية، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعد.

ومنذ عام 1956، تقيم العائلات الفلسطينية في منازلها بحي الشيخ جراح بموجب اتفاق حينها مع كل من الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتسببت انتهاكات إسرائيلية بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دامت 11 يوما في مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + وكالة سند

حول هذه القصة

ردا على رفض المقدسيين للتسوية.. الاحتلال يحرّك مشاريع استيطانية بالشيخ جراح

بعد إعلان أهالي حي الشيخ جراح -في قلب القدس المحتلة- رفضهم تسوية عرضتها محاكم الاحتلال بأن يتم اعتبارهم “مستأجرين محميين”، حرّك الاحتلال الإسرائيلي عدة مشاريع لتعزيز الاستيطان على أراضيهم.

Published On 6/11/2021
جدريات على جدران المنازل المهددة بالإخلاء "لا لنكبة جديدة".. ترفض الرحيل وتصر على الصمود والبقاء

فعاليات شارع الشيخ جراح الثقافي.. كيف تخدم القضية الفلسطينية؟

افتتحت لجنة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة فعاليات “شارع الشيخ جراح الثقافي” عند مداخل المنازل المهددة بالهدم، وتهدف الفعاليات إلى جلب أكبر عدد من الحضور والتضامن ولفت الأنظار لقضية حي الشيخ جراح.

اعتبرتهم مستأجرين.. أهالي الشيخ جراح يرفضون بالإجماع التسوية التي قدمتها المحكمة الإسرائيلية العليا

رفض أهالي حي “كرم الجاعوني” في الشيخ جراح بالإجماع التسوية التي اقترحتها المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أهالي الحي “مستأجرين محميين” عند جمعية استيطانية، ما يمهد لمصادرة أراضيهم.

Published On 2/11/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة