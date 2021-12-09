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سياسة|إمارات عربية متحدة

بحضور كوشنر صهر ترامب.. توقيع مذكرة تفاهم في أبو ظبي لتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم بين مبادرة شراكة الإماراتية ومعهد السلام لاتفاقيات أبراهام
توقيع مذكرة التفاهم بين مبادرة شراكة الإماراتية ومعهد السلام لاتفاقيات أبراهام (مواقع التواصل)
9/12/2021

أعلن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "شراكة" الإماراتية تهدف إلى تعزيز الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال المعهد -الذي أسسه كوشنر- في بيان له إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول التي طبّعت مع إسرائيل، ومتابعة سبل البناء على هذه المعاهدة.

ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات أبراهام، روبرت غرينواي، مع مؤسسي مبادرة "شراكة"، الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، بالإضافة إلى كوشنر.

وقال السراح -في تصريحات إعلامية- إن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساعدة في نشر السلام وإن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام سيكون لاعبا رئيسيا لمواصلة الترويج لهذه الاتفاقيات التاريخية، بحسب وصفه.

ووقّعت 4 دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أميركية عام 2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام".​​​​

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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