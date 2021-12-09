بحضور كوشنر صهر ترامب.. توقيع مذكرة تفاهم في أبو ظبي لتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

أعلن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "شراكة" الإماراتية تهدف إلى تعزيز الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال المعهد -الذي أسسه كوشنر- في بيان له إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول التي طبّعت مع إسرائيل، ومتابعة سبل البناء على هذه المعاهدة.

ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات أبراهام، روبرت غرينواي، مع مؤسسي مبادرة "شراكة"، الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، بالإضافة إلى كوشنر.

The #AbrahamAccords were built on a vision of people-to-people peace between Israel and the nations of the region. Sharaka is playing a very important role in making that vision a reality, and we look forward to working together! https://t.co/svlKHSx5Xx — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) December 8, 2021

وقال السراح -في تصريحات إعلامية- إن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساعدة في نشر السلام وإن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام سيكون لاعبا رئيسيا لمواصلة الترويج لهذه الاتفاقيات التاريخية، بحسب وصفه.

ووقّعت 4 دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أميركية عام 2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام".​​​​