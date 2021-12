بحضور كوشنر صهر ترامب.. توقيع مذكرة تفاهم في أبو ظبي لتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

أعلن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "شراكة" الإماراتية تهدف إلى تعزيز الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال المعهد -الذي أسسه كوشنر- في بيان له إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول التي طبّعت مع إسرائيل، ومتابعة سبل البناء على هذه المعاهدة.

ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات أبراهام، روبرت غرينواي، مع مؤسسي مبادرة "شراكة"، الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، بالإضافة إلى كوشنر.

The #AbrahamAccords were built on a vision of people-to-people peace between Israel and the nations of the region. Sharaka is playing a very important role in making that vision a reality, and we look forward to working together! https://t.co/svlKHSx5Xx

