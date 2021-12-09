زارا أحد ملاعب كأس العالم.. أمير قطر وولي العهد السعودي يختتمان مباحثاتهما بالتأكيد على دعم الاستقرار الإقليمي

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارة ولي العهد للدوحة التي اختتمت اليوم الخميس.

وترأس الشيخ تميم والأمير محمد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك، بالديوان الأميري بالدوحة.

وأكد بيان قطري سعودي -صدر عقب الاجتماع- ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية، كما شدد على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين.

وفيما يخص الشأن اللبناني، أكد البلدان أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.

وأكد البلدان أيضا على استمرار دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، كما رحب البيان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات.

وفي الشأن الليبي، أكدت قطر والسعودية على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد البلدان على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شددا على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، و"تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وقد زار ولي العهد السعودي برفقة أمير قطر ملعب "لوسيل" في الدوحة، أحد الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء لإجراء مباحثات مع أمير دولة قطر، وذلك ضمن جولة خليجية له زار فيها الإمارات وسلطنة عُمان.