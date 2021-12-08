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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار كان سيمنع صفقة صواريخ للسعودية

Views of Washington DC Views of Washington DC- - WASHINGTON DC, USA - DECEMBER 2: The U.S. Capitol is seen behind American National flags in Washington DC on December 02, 2021. DATE 03/12/2021 SIZE x SOURCE Anadolu/Kerem Yucel
رفض مشروع القرار جاء بأغلبية 67 صوتا مقابل 30 (الأناضول)
8/12/2021

رفض مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء مشروع قرار كان مخصصا لمنع بيع صواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى متطورة للسعودية.

وبأغلبية 67 صوتا مقابل 30، رفض مجلس الشيوخ مشروع قرار قدمه الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك المقرب من الديمقراطيين بيرني ساندرز، الذي كان من شأنه عرقلة صفقة الأسلحة المقترحة البالغ حجمها 650 مليون دولار.

وكان مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أعلن -في وقت سابق- أنه يعارض بشدة أي قرار يحول دون إتمام عملية بيع الصواريخ المتقدمة للسعودية.

وقال إن ذلك يقوّض التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بالمساعدة في دعم دفاعات شريكة للولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية.

وكان ساندرز قال -في كلمة حث فيها على دعم مشروع القرار- إن تصدير المزيد من الصواريخ إلى السعودية لن يفعل شيئا سوى تأجيج الصراع في اليمن.

وتشمل حزمة الأسلحة -التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب- 280 صاروخا جو-جو متوسطة المدى، و596 من قاذفات صواريخ، بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.

المصدر : وكالات

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