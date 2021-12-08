للخروج من الأزمة الحالية.. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن مبادرة لإنقاذ العملية الانتخابية

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد، و"إنقاذ العملية الانتخابية"، وقال عمر بوشاح نائب رئيس المجلس إن المبادرة قائمة على التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واقترح المجلس اليوم الأربعاء إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر فبراير/شباط المقبل، مشيرا إلى أنه يشعر بالخطر إذا أجريت الرئاسية -كما تقرر- في 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن المبادرة تستهدف التوافق مع البرلمان، وفتح حوار محلي ودولي.

والشهر الماضي دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات بسبب مشاركة من وصفهم بالمجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وبعد القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في سبها (جنوب) بإعادة سيف الإسلام لسباق الانتخابات الرئاسية، أصدرت محكمة استئناف طرابلس أول أمس الاثنين قرارا مماثلا يعيد حفتر إلى قائمة المترشحين.

ويعدّ قرار محكمتي الاستئناف في سبها وطرابلس إعادة سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى قائمة المرشحين قرارا نهائيا وملزما لمفوضية الانتخابات.

وتعارض أطراف ليبية -بينها المجلس الأعلى للدولة- إجراء انتخابات الرئاسة في غياب الدستور وفي ظل القوانين التي أقرّها أخيرا مجلس النواب الليبي، في حين تدفع القوى الغربية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها.





لجنة وعراقيل

ويوم أمس الثلاثاء شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، في بيان عبر صفحته في موقع فيسبوك "خلصت جلسة اليوم (الأربعاء) إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية".

وأضاف "على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأوضح أن اللجنة تضمّ 5 أعضاء، بواقع عضو من كل من اللجنة التشريعية والدستورية، والداخلية، والدفاع والأمن القومي، والعدل، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.

وقبل 3 أيام وقّع 70 نائبا بيانا للمساءلة، وحذروا مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مساءلة المشرفين على العملية الانتخابية، كي يتمكن مجلس النواب من تقييم الوضع وسبل إنقاذ إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وفق تعبيرهم.





قلق وأمل

وذكر النواب الموقعون على البيان أنهم يتابعون بقلق شديد ما وصفوها بالتطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على ما سموها شبهات التزوير وشراء الأصوات، والتأثير على القضاء بالترهيب أو بالترغيب.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية التالية لها، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت قوات حفتر على مدى سنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمين العام قرر تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

جاء ذلك بعد الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.

وكانت وليامز قد قادت وساطة الأمم المتحدة في السابق، وأسهمت في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق سياسي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وموافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.