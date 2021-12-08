أزمة أوكرانيا.. بوتين يشيد بقمته مع بايدن ويرفض تمدد الناتو وباريس تحذّر موسكو من عواقب "إستراتيجية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثاته مع نظيره الأميركي جو بايدن اتسمت بالانفتاح وكانت بنّاءة، في حين حذّرت باريس موسكو من "عواقب إستراتيجية وضخمة" إذا استهدفت أوكرانيا.

وأوضح بوتين عقب يوم من عقده قمة افتراضية مع بايدن، ناقشت بشكل أساسي الوضع على حدود أوكرانيا، أن هناك إمكانية لمواصلة الحوار مع الجانب الأميركي بعد الاتصال الأخير، مشيرا إلى أن بلاده سترسل مقترحاتها للجانب الأميركي في غضون أسبوع.

ورأى الرئيس الروسي أن تمدّد حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الحدود الروسية غير مقبول، وأعرب عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستنشر أسلحة إضافية في حال انضمامها إلى الناتو.

وقال إن الحلف يتبع نهج مواجهة واضحا مع روسيا، مشددا على أن بلاده لا تسعى للمواجهة، وأضاف أنه اتفق مع بايدن على الحديث بالتفصيل في المستقبل بشأن موضوع الأمن.

وأشار بوتين إلى ضرورة أن يكون الأمن دوليا، وينسحب ذلك على الجميع، على قدم المساواة، حسب تعبيره.





حشود ومخاوف

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير أوكرانية وغربية عن حشود عسكرية روسية ضخمة على حدود أوكرانيا، وأيضا في ظل توتر شديد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، مع سعي أوكرانيا ودول أخرى في منطقة البلطيق للانضمام إلى الحلف.

وأكدت أوكرانيا أن روسيا حشدت 94 ألف جندي على حدودها، وتوقعت أن تهاجمها أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن روسيا نفت وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، وردّت باتهام كييف بأنها تخطط لعملية عسكرية في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا) التي تشهد منذ عام 2015 صراعا بين القوات الأوكرانية ومسلحين موالين لموسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة سيبدؤون قريبا -بشكل عملي- بحث مسائل الاستقرار الإستراتيجي التي أثيرت في القمة أمس الثلاثاء.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على تعيين ممثلين عنهما لبحث قضايا الأمن والاستقرار الإستراتيجي في القارة الأوروبية في أسرع وقت ممكن.

وأشار بيسكوف إلى أن الزعيمين اتفقا أيضا على إمكانية إجراء اتصالات أخرى، بعد اجتماع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، موضحا أنه حتى الآن يصعب تحديد موعد لذلك.

وأضاف أن بوتين وبايدن لم يبحثا قضية خط "نورد ستريم-2" في المكالمة الأخيرة.





تلويح بعقوبات قاسية

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ بوتين أن واشنطن وحلفاءها سيردّون بعقوبات اقتصادية شديدة إذا صعّدت موسكو عسكريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم أبلغوا الكونغرس تفاهمهم مع ألمانيا لإغلاق خط نوردستريم لنقل الغاز الروسي إذا غزت روسيا أوكرانيا.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد أكد اليوم الأربعاء أن الاتصال الذي عقده الرئيس الأميركي بايدن مع نظيره الروسي بوتين كان "إيجابيا".

وأفاد زيلينسكي الذي كان يتحدث إلى الصحفيين إلى جانب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش بأنه سيعلّق "بالتفصيل" على الاتصال غدا الخميس بعد التحدث إلى بايدن.

وقال "أعتقد أن انتصار أوكرانيا يعود إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لطالما دعمت أوكرانيا وسيادتنا واستقلالنا".

وأضاف "لكن الأهم هو أنه بات لدينا الآن رد فعل حقيقي وشخصي من الرئيس بايدن إلى جانب دوره الشخصي في حل النزاع".

زيلينسكي: الاتصال الذي عقده الرئيس الأميركي بايدن مع نظيره الروسي بوتين كان "إيجابيا" (رويترز)

حوار وشراكة

يأتي ذلك في حين يغادر وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا اليوم الأربعاء إلى بريطانيا، للمشاركة في الاجتماع التحضيري لحوار الشراكة بين أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وسيطرح كوليبا في زيارته مسألة تعزيز الدعم لأوكرانيا، على خلفية ما سماها الأعمال العدوانية الروسية. وفي السياق، قال إنه واثق من أن بوتين سمع من بايدن إشارات واضحة جدا وقوية بخصوص تصعيد روسيا.

وأشار كوليبا إلى أن الأولوية هي إجبار موسكو على خفض التصعيد، وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن بلاده تقدّر المشاركة الدبلوماسية الحاسمة للولايات المتحدة في جهود إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن الرئيسين، الأوكراني والأميركي، سيناقشان مزيدًا من التنسيق لردع روسيا، وإحياء محادثات السلام ضمن "صيغة نورماندي".

وتأتي هذه التطورات في وقت حذّرت فرنسا فيه روسيا من "عواقب إستراتيجية وضخمة" إذا تعرّضت لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن "رسائل حازمة نُقلت إلى روسيا بشأن العواقب الإستراتيجية والضخمة (التي ستنتج عن) تعرّض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا".