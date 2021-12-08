اشتبهت بضلوعه في قتل خاشقجي.. فرنسا تطلق سراح مواطن سعودي بعد يوم من اعتقاله

نفى بيان للسفارة السعودية في فرنسا صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن علاقة المواطن السعودي الموقوف في باريس بقضية مقتل خاشقجي

قال مكتب الادعاء الفرنسي إنه تم إطلاق سراح المواطن السعودي خالد العتيبي الذي ألقي القبض عليه، أمس الثلاثاء، بفرنسا للاشتباه في أنه أحد الضالعين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقال المدعي العام إن "عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني في وقت سابق قوله إن عملية الاعتقال جاءت بسبب تشابه في الأسماء.

وكان بيان للسفارة السعودية في فرنسا قد نفى صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن علاقة مواطن سعودي موقوف في باريس بقضية مقتل خاشقجي.

وقال البيان إن الموقوف لا علاقة له بالقضية، وطالب بإخلاء سبيله فورا، وأكد أن القضاء السعودي اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية خاشقجي.

وكانت إذاعة فرنسا الدولية "آر.تي.إل" (RTL) أفادت أمس الثلاثاء بأنه تم توقيف خالد العتيبي الذي وصفته بأنه أحد من تشتبه تركيا بضلوعهم في عملية اغتيال خاشقجي، قبل 3 سنوات.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصادر أمنية أن العتيبي، البالغ من العمر 33 عاما، وُضع رهن الاعتقال القضائي، وفقا لمذكرة تركية للإنتربول، عقب اعتقاله في مطار رواسي شارل ديغول في باريس فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متوجهة إلى الرياض.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملة زواجه.

ووفقا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدا، وقالت السعودية إن خاشقجي قتل على أيدي عملاء تصرفوا من تلقاء أنفسهم.