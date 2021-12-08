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سياسة|قطر

في ثالث محطاته الخليجية.. ولي العهد السعودي يصل الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير قطر

أمير قطر الشيخ تميم كان في استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمطار الدوحة (الجزيرة+رويترز)
8/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202108:26 PM (مكة المكرمة)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك ضمن جولة خليجية له زار فيها الإمارات وسلطنة عُمان.

وسيبحث الطرفان العلاقات الثنائية ويترأسان المجلس التنسيقي بين البلدين.

وأفاد مراسل الجزيرة بالدوحة هيثم أبو صالح بأن الشيخ تميم كان على رأس وفد استقبال الأمير محمد في مطار الدوحة، وبحسب جدول الزيارة سيعقد الجانبان الاجتماع التنسيقي المشترك السادس يلي ذلك محادثات بينهما يبحثان خلالها العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، انعقد ملتقى الأعمال القطري السعودي بتنظيم من غرفة صناعة وتجارة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

وتأتي قطر في المحطة الثالثة من جولة ولي العهد السعودي الخليجية، وتستبق القمة الخليجية المزمع عقدها بالسعودية في 14 من الشهر الجاري.

وتعد الزيارة الأولى لولي العهد السعودي منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت في منتصف 2017 وانتهت بعد قمة العلا الخليجية في يناير/كانون الثاني 2021.

المصدر : الجزيرة

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Published On 17/9/2021
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