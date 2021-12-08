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سياسة

الهند.. مقتل قائد الأركان وزوجته و11 مرافقا في حادث تحطم مروحية

روات يحضر عرضا عسكريا في نيودلهي عام 2019 (رويترز)
8/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202104:55 PM (مكة المكرمة)

أعلن سلاح الجو الهندي وفاة رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات وزوجته و11 شخصا في حادث تحطم مروحية عسكرية اليوم الأربعاء، في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز (Mi-17V5) تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في ولاية تاميل نادو".

وأضاف في تغريدة أخرى "ببالغ الأسف ثبت الآن أن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية قضوا في الحادث المؤسف".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن معاوني رئيس الأركان، وأسرة روات، ومسؤولين آخرين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام هندية مقاطع فيديو أظهرت احتراق الطائرة بعد سقوطها، كما ذكرت تقارير إعلامية أن 11 شخصا لقوا حتفهم من أصل 14 كانوا على متن الطائرة.

وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر "صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث".

وعين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجنرال روات في منصب رئيس أول هيئة أركان الدفاع في أواخر عام 2019، واستُحدث هذا المنصب بهدف تحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.

المصدر : وكالات
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