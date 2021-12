الهند.. مقتل قائد الأركان وزوجته و11 مرافقا في حادث تحطم مروحية

أعلن سلاح الجو الهندي وفاة رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات وزوجته و11 شخصا في حادث تحطم مروحية عسكرية اليوم الأربعاء، في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز (Mi-17V5) تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في ولاية تاميل نادو".

وأضاف في تغريدة أخرى "ببالغ الأسف ثبت الآن أن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية قضوا في الحادث المؤسف".

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن معاوني رئيس الأركان، وأسرة روات، ومسؤولين آخرين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت.

#Watch: Military chopper crashes in TamilNadu's Ooty CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the Mi-series chopper that crashed between Coimbatore and Sulur in Tamil Nadu. Search and rescue operations launched from nearby bases: Sources pic.twitter.com/Vtlm2yOJJD — The Times Of India (@timesofindia) December 8, 2021

وتداول ناشطون ووسائل إعلام هندية مقاطع فيديو أظهرت احتراق الطائرة بعد سقوطها، كما ذكرت تقارير إعلامية أن 11 شخصا لقوا حتفهم من أصل 14 كانوا على متن الطائرة.

Live updates: IAF Helicopter Crashes In Coonoor, CDS Gen Bipin Rawat Taken To Hospital Get all the #LIVE updates here – https://t.co/ImaKkrnlpi — Republic (@republic) December 8, 2021

وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر "صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث".

وعين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجنرال روات في منصب رئيس أول هيئة أركان الدفاع في أواخر عام 2019، واستُحدث هذا المنصب بهدف تحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.