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سياسة

نيابة أمن الدولة في مصر تجدد حبس ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر 15 يوما

ربيع الشيخ معتقل في مصر منذ الثاني من أغسطس/آب الماضي (الجزيرة)
8/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202107:04 PM (مكة المكرمة)

جددت نيابة أمن الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، حبس الصحفي في قناة الجزيرة مباشر، ربيع الشيخ، 15 يوما.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزميل ربيع الشيخ في مطار القاهرة، فور وصوله لقضاء إجازة مع عائلته في الثاني من أغسطس/آب الماضي، ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة.

وعقب اعتقاله تم ترحيله إلى جهاز الأمن الوطني، ثم نيابة أمن الدولة، ومنها إلى سجن طرة (جنوب العاصمة القاهرة).

المصدر : الجزيرة

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