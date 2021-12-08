نيابة أمن الدولة في مصر تجدد حبس ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، حبس الصحفي في قناة الجزيرة مباشر، ربيع الشيخ، 15 يوما.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزميل ربيع الشيخ في مطار القاهرة، فور وصوله لقضاء إجازة مع عائلته في الثاني من أغسطس/آب الماضي، ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة.

وعقب اعتقاله تم ترحيله إلى جهاز الأمن الوطني، ثم نيابة أمن الدولة، ومنها إلى سجن طرة (جنوب العاصمة القاهرة).