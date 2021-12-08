اعتقال طالبة فلسطينية بحجة طعنها مستوطنة في حي الشيخ جراح بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبة مدرسة في الـ15 من عمرها بشبهة تنفيذها عملية طعن لمستوطنة إسرائيلية عند مدخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم الأربعاء، بينما ذكرت مصادر طبية أن المستوطنة تعرضت لجراح خفيفة.

ونقل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري عن شهود عيان أن قوات الاحتلال دهمت مدرستي الروضة الحديثة وخليل السكاكيني القريبتين من مكان الحادث، واعتقلت فتاة في الـ15 من عمرها في إحدى المَدرستين.

وذكرت مصادر أن مستوطنة إسرائيلية برفقة أطفالها قد تعرضت للطعن في ظهرها صباح اليوم، كما أعلن مستشفى هداسا الذي نقلت إليه أن جراحها خفيفة جدا وأنها بكامل وعيها.

وسبق أن أفادت مصادر في الإٍسعاف الإٍسرائيلي أن المستوطنة شابة في الـ25 من عمرها، وأن إصابتها تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

وكانت الشرطة الإٍسرائيلية قد شرعت بعملية تمشيط واسعة بعد الإعلان عن فرار منفذة الطعن.

#شاهد "استنفار قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح إثر تنفيذ سيدة لعمـ.ـلية طعـ.ــن وانسحابها بعد إصابة مستوطنة بجروح خطيرة" pic.twitter.com/dQgeQxJa91 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

وبدوره، قال مكتب إعلام الأسرى إن الفتاة المعتقلة هي نفوز حماد، المتحدرة من عائلة حماد، وهي عائلة مهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح.

ونشرت صفحات فلسطينية على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق الفوضى الذي تسببت به قوات الاحتلال في مدرسة الروضة الحديثة أثناء اقتحامها، حيث انتشرت هالة من الهلع بين الطالبات.

وقالت إحدى المعلمات "الاحتلال طالبنا بتنزيل الطالبات للساحة وفتشهن، واعتقل طالبتين أختين ومديرة المدرسة فاطمة الرفاعي والمرشدة الاجتماعية للمدرسة".