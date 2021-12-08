فايزر وبيونتك تعلنان العمل على إنتاج لقاح مخصص لأوميكرون بحلول مارس المقبل

أعلنت شركتا فايزر وبيونتك أنهما تعملان على إنتاج لقاح مخصص لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا بحلول مارس/آذار المقبل، في حين قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن أوميكرون رُصد في 57 دولة.

ونقلت رويترز عن فايزر وبيونتك أنهما تعملان على إنتاج لقاح مخصص لأوميكرون بحلول مارس/آذار المقبل.

كما قالت شركة فايزر إن جرعتين من اللقاح كفيلتان بتأمين الحماية ضد المتحور أوميكرون.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة.

وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في دول الجنوب الأفريقي، ومنها زيمبابوي، وأنه من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.

وبدورها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن على الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا.

وقالت باشليه -في رسالة مصوّرة- "لا يجب -تحت أي ظرف كان- إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات".