صور خاصة من الأقمار الصناعية تظهر تجهيزات إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة خاصة بوحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة (سند) تجهيزات إثيوبيا للبدء في توليد الكهرباء من التوربينات المنخفضة لسد النهضة.

وتبين الصورة التالية مكونات السد والمحطات التي بنيت على جانبيه لتوليد الطاقة الكهربائية.

صور أقمار صناعية تظهر بدء توليد الكهرباء من التوربينات المنخفضة لسد النهضة الإثيوبي (وكالة سند)

وتظهر صور ملتقطة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري استكمال بناء حاجز أمام مخرج التوربينات المنخفضة للسد.

كما تظهر صور أخرى أعمال بناء وتجهيزات في فتحات مرور المياه لتوربينات توليد الكهرباء في التوربينات السفلية.

كما تكشف صورة استكمال تمديد أسلاك خطوط الكهرباء بين أبراج محطة توليد الكهرباء بالسد والأبراج المجاورة، تمهيدا لبدء تشغيل التوربينات وبدء عملية التوليد.

كما تظهر صور أخرى استكمال عمليات بناء في فتحات التوربينات بجانبي السد.

وفي وقت سابق، صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بقلي بأن توليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة سيكون في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد الذي بدأ في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف "لقد قمنا بالكثير من العمل هذا العام للوصول إلى هذه النقطة، نحن نعمل بجد لإنتاج التوربينات المقبلة".

ووفقا لتصريحات مدير المشروع كيفلي هورو لصيحفة " أديس فورتشن" (Addis Fortune) الناطقة بالإنجليزية، فإنه كان مخططا في البداية أن يتم تركيب 16 توربينا لتوليد الكهرباء من السد، لكن المكتب اقترح أن يتم تقليصها إلى 13 في محاولة لخفض التكلفة، مشيرا إلى أن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل سيكون بحلول 2022. ولفت إلى أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت هيئة الطاقة والكهرباء الإثيوبية أنه تم الانتهاء من التعبئة الثانية لسد النهضة، وتجاوز الماء قمة السد، مبينة أن التعبئة الثانية تعني الحصول على كمية المياه اللازمة لتشغيل التوربينتين، كما نشرت صورا لعملية الانتهاء من الملء الثاني للسد.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإثيوبي اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة وبث صورا لها، كما نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية فيديو جديد يظهر الانتهاء من المرحلة الثانية من التعبئة الأولية.