رئيس هيئة الأركان الأميركية: الصين توسع جيشها وتطور قدراتها لتصبح دولة رائدة إلى جانب أميركا وروسيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي قوله إن الصين توسع جيشها في مسعى لمراجعة مجموعة القواعد الدولية والتراجع عن إطار عمل الأمن القومي المعمول به عقب الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ميلي أن استثمارات بكين في قواتها البحرية والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت والتكنولوجيا الإلكترونية وغيرها من التقنيات تهدف إلى ضمان أن تكون من الدول الرائدة في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار إلى أن من شأن الخطوة الصينية وضع حد لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت روسيا والولايات المتحدة القوتين العظميين الوحيدتين.





تحديث القدرات العسكرية

وقال الجنرال الأميركي إنه بينما تتقدم الولايات المتحدة حاليا على الصين من الناحية العسكرية، فإنه يتعين على واشنطن تحديث قدراتها حتى تظل في المقدمة، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات القائد العسكري الأميركي في ظل توتر بين البلدين بسبب قضايا عدة بينها تايوان، والنزاع في بحر جنوب الصين، وحقوق الإنسان.

وقبل شهر أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تقريرا قالت فيه إن الصين توسع ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، وإنه قد يكون لدى بكين 700 رأس نووي بحلول 2027 وربما نحو ألف بحلول 2030.

وسبق للقيادة الصينية أن ذكرت أن ترسانة البلاد النووية تظل قليلة مقارنة بترسانة كل من الولايات المتحدة وروسيا، وتقول إنها جاهزة للحوار ولكن فقط عندما تقلص الولايات المتحدة ترسانتها النووية إلى المستوى الذي عليه الترسانة الصينية، وتمتلك أميركا قرابة 3 آلاف و750 رأسا نوويا حربيا.

وفي مواجهة تنامي القدرات العسكرية للصين في السنوات الأخيرة، دعت واشنطن مرارا بكين للانضمام إليها وإلى روسيا في معاهدة جديدة للحد من التسلح.