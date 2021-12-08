ألمانيا.. شولتز يتولى منصب المستشارية وينهي 16 عاما من حكم ميركل

صوّت البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على اختيار السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا لألمانيا، خلفا لأنجيلا ميركل، وقام الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير بتعيينه رسميا في هذا المنصب.

وحصل شولتز (63 عاما) -في الاقتراع السري- على تأييد 395 صوتا من إجمالي 707 أصوات تم الإدلاء بها، ليتخطى بذلك الحد الأدنى من التأييد، وهو 369 صوتا.

وبعد شهرين ونصف الشهر من الانتخابات في ألمانيا، أصبح شولتز اليوم مستشارا للبلاد، معيدا اليسار الوسط إلى الحكم، وليطوي بذلك عهد ميركل الذي استمر 16 عاما.

وبهذا تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد 4 ولايات متتالية، بفارق 9 أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة في الحكم سجلها هيلموت كول (1982-1998).





وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد تصدر الانتخابات الأخيرة وتمكن من تحقيق أغلبية مريحة قدرها 206 مقاعد، مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، وهما حزب الخضر (118 مقعدا)، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعدا).

وبالرغم من الاختلاف في برامج الأحزاب الثلاثة، فإنها توصلت سريعا إلى الاتفاق على برنامج يرتكز إلى حماية البيئة والتقشف المالي وأوروبا، فمن المتوقع أن يتولى زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر المعروف بتقشفه وزارة المال.

وسيواجه الوزراء فور تولي مهامهم الجديدة وضعا صحيا متأزما، إذ دفعت الموجة الجديدة من تفشي وباء كورونا الحكومة إلى فرض قيود شديدة على غير الملقحين، وسط توقعات بأن تفرض الحكومة الجديدة إلزامية التلقيح بعد شهرين أو 3 أشهر.

وتواجه الحكومة الجديدة أيضا ترقبا كبيرا في الملفات الدولية، وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين، لكن الكرملين سارع إلى التصريح قائلا "نأمل أن ينطلق المستشار الألماني الجديد من مبدأ أنه لا بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات".

وفي استمرارية للتقليد المتبع من أسلافه، سيتوجه شولتز إلى فرنسا في أول زيارة له إلى الخارج، ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد الجمعة.