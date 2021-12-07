فرنسا تعتقل "مشتبها به" ضمن فريق اغتيال خاشقجي ومسؤول سعودي يصفه بخطأ في تحديد الهوية

أوقفت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء شخصا يدعى خالد العتيبي يشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، غير أن مسؤولا سعوديا وصف الأمر بأنه "خطأ في تحديد الهوية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع أن الشرطة أوقفت العتيبي (33 عاما) في مطار رواسي شارل ديغول في باريس فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متوجهة إلى الرياض.

وأوضح مصدر آخر (قضائي) -في تصريح للوكالة نفسها- أن العتيبي وضع في الحبس الاحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا.

وسيبقى العتيبي في الحبس الاحتياطي حتى غد الأربعاء حيث سيمثل أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في باريس وسيبلغ بمذكرة التوقيف، وفق المصدر.

من جهتها، قالت إذاعة فرنسا الدولية "آر تي إل" (RTL) إن الشخص الموقوف عضو سابق في الحرس الملكي السعودي، ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

في المقابل، قال مسؤول سعودي في تصريح لوكالة رويترز إن أنباء اعتقال أحد المتهمين بقتل خاشقجي كاذبة ومسألة "خطأ في تحديد الهوية"، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول -الذي لم تذكر الوكالة اسمه- أن المدانين بارتكاب جريمة قتل خاشقجي يقضون حاليا عقوباتهم في السعودية.

إجراءات لتسليمه لتركيا

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن ممثلي ادعاء فرنسيين سيبدؤون إجراءات تسليم المشتبه به في قتل خاشقجي إلى تركيا.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملة زواجه.

ووفقا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدا، وقالت السعودية إن خاشقجي قتل على أيدي عملاء تصرفوا من تلقاء أنفسهم.