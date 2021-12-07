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سياسة|قطر

أمير قطر والرئيس التركي يرأسان اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة ويؤكدان عزمها على تعزيز العلاقات

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Qatar
أمير قطر (يمين) والرئيس التركي عقدا لقاء ثنائيا بحثا فيه قضايا إقليمية ودولية (الأناضول)
7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202103:36 PM (مكة المكرمة)

ترأس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء في الدوحة، الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، وأكدا عزمها على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي إطار الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، عقد الجانبان القطري والتركي اجتماعات مشتركة تُوّجت بتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، وذلك تحت إشراف زعيمي البلدين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم وأردوغان بحثا في الاجتماع سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر نوّه بأهمية اجتماعات اللجنة العليا وبلقاءات مسؤولي البلدين من أجل تحقيق أهدافها في توطيد الشراكة الإستراتيجية القطرية التركية، وعبّر عن تطلعه إلى تحقيق الاتفاقيات الجديدة بين الجانبين ما يطمح إليه الشعبان الشقيقان من مصالح في مختلف المجالات.

وتابعت أن الرئيس التركي أكد أن هذه الدورة ستعزز التعاون المشترك القائم بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الشيخ تميم وأردوغان عقدا اجتماعا ثنائيا تبادلا فيه الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تهمّ بلديهما.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أفاد مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح بأن المباحثات بين زعيمي البلدين ستتناول عددا من القضايا بينها أفغانستان وفلسطين وسوريا.

وكان وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والتركي مولود جاويش أوغلو قد كشفا، في مؤتمر صحفي مشترك أمس الاثنين، عن تفاصيل ما سيشهده اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية.

علاقات إستراتيجية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل أمس الاثنين إلى الدوحة في مستهل زيارة يجري فيها مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل توجهه إلى الدوحة، وصف أردوغان علاقات بلاده بقطر بالإستراتيجية، وقال إنه سيوقع خلال زيارته اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة بين البلدين.

وأضاف أن هناك بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية على أجندة مباحثاته مع أمير قطر.

وتابع أن متانة العلاقات بين الدوحة وأنقرة أدت إلى تجاوز العديد من التحديات والصعاب، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الاستثمارات القطرية في تركيا.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها مع جميع الدول الخليجية، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، إن بلاده تتعاون مع الجانب القطري من أجل إبقاء مطار كابل مفتوحا.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر وتركيا ستوقّعان 12 اتفاقية في مجالات مختلفة لتضاف إلى 80 اتفاقية وقّعت في السابق. وأضاف الوزير القطري أن البلدين سيبحثان تنسيق المواقف إزاء العديد من القضايا والملفات.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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