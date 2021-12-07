في إشارة لإيران.. نتنياهو يخشى اغتيال أسرته ويطلب تمديد حراستها 6 أشهر

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين بتمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر أخرى، معتبرا أنهم "هدف صريح للاغتيال" من جانب إيران ودول أخرى.

وأرسل آشر حايون رئيس مكتب نتنياهو رسالة إلى يائير بينس المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، جاء فيها "نظرا لطول فترة تولي رئيس الوزراء السابق السيد بنيامين نتنياهو لمنصبه، وفي ضوء طبيعة العمليات الحساسة التي وافق على تنفيذها على مدى سنوات ضد دول معادية، هناك حساب دم مفتوح بين تلك الدول ورئيس الوزراء السابق وأسرته".

وأضافت الرسالة "تجلى ذلك أيضا فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، حيث يُصنف أفراد أسرة نتنياهو كهدف صريح للاغتيال"، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان من المقرر أن تُزال بعد أسبوع حراسة مشددة تمتعت بها زوجة نتنياهو سارة وولداه يائير وأفنير على مدى السنوات الـ12 الماضية، أما نتنياهو نفسه فيحظى بحراسة مشددة وسيارة مصفحة مع سائق لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.

ومع بدء تولي حكومة بينيت مهامها في يونيو/حزيران الماضي، قررت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك (جهاز الأمن العام) تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر فقط اعتبارا من نهاية مهامه رئيسا للوزراء، بدلا من عام كما كان مقررا في السابق.

وترأس نتنياهو الحكومة بين 31 مارس/آذار 2009 و13 يونيو/حزيران 2021.