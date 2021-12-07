أعلنت السفارة الفرنسية في كابل اليوم الثلاثاء أنه تم الأسبوع الماضي تسليم 40 طنا من المساعدات الفرنسية القطرية لأفغانستان.

وجاء في بيان نشرته السفارة الفرنسية في كابل على موقع تويتر أن المساعدات تشمل معدات طبية، وأغذية، ومستلزمات لفصل الشتاء.

وأوضح البيان أن المساعدات الطبية وصلت الخميس الماضي إلى المعهد الطبي للأمهات والأطفال في كابل، بعد شحنها جوا من قبل الجيش القطري.

Afghanistan– Opération humanitaire conjointe de la France et du Qatar au bénéfice de la population afghane – Communiqué conjoint (3 décembre 2021) – La France et le Qatar ont conduit le 2 décembre 2021 une opération humanitaire conjointe au bénéfice de..https://t.co/UAlHZFEpch pic.twitter.com/Ce98NihxSD — FrenchEmbassyKabul (@AmbassadeKaboul) December 7, 2021

Qatar and France conducted a joint humanitarian operation on December 2nd. This joint operation enabled the two countries to send 40 metric tons of medical assistance, winter and food supplies to international organizations in Afghanistan.

Flag of QatarFlag of France#MOFAQatar pic.twitter.com/Isk1Y9sN2N — سفارة دولة قطر – ألبانيا (@QatarEmb_Tirana) December 6, 2021

وقبل نحو شهر، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى روما للحوار المتوسطي، إن المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني يجب ألا تكون مرتبطة بمدى تحقيق تقدم سياسي في علاقات المجتمع الدولي مع حركة طالبان.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن العقوبات الاقتصادية وقطع المساعدات الإنسانية يوفران أرضية خصبة لنشاط المجموعات الإرهابية التي قد تتخذ من أفغانستان منطلقا لها.