أعلنت السفارة الفرنسية في كابل اليوم الثلاثاء أنه تم الأسبوع الماضي تسليم 40 طنا من المساعدات الفرنسية القطرية لأفغانستان.

وجاء في بيان نشرته السفارة الفرنسية في كابل على موقع تويتر أن المساعدات تشمل معدات طبية، وأغذية، ومستلزمات لفصل الشتاء.

وأوضح البيان أن المساعدات الطبية وصلت الخميس الماضي إلى المعهد الطبي للأمهات والأطفال في كابل، بعد شحنها جوا من قبل الجيش القطري.

Qatar and France conducted a joint humanitarian operation on December 2nd. This joint operation enabled the two countries to send 40 metric tons of medical assistance, winter and food supplies to international organizations in Afghanistan.

