قطر وتركيا توقعان 14 اتفاقية وأردوغان يؤكد حرص أنقرة على التعاون مع دول الخليج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة والدوحة توليان أهمية كبيرة لسلام منطقة الخليج وأمنها، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا.

وفي كلمة ألقاها بمقر القيادة المشتركة القطرية التركية في الدوحة، قال أردوغان إن قطر وتركيا توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها، وشدد على أن تركيا تعمل على تطوير تعاونها مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة.

وأشار إلى أن تركيا لن تنسى الدعم الذي قدمته قطر لها سواء خلال المحاولة الانقلابية في يوليو/تموز 2016، أو عندما تعرضت تركيا لاعتداءات اقتصادية.

وأكد أن قطر وقفت دائما إلى جانب تركيا في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي، وأظهرت ثقتها بتركيا. وأضاف "نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا في نمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".

وانعقدت أعمال الدورة السابعة برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس أردوغان الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة.

ووقع الجانبان 14 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة كالاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة.

كما بحث الطرفان التنسيق بشأن العديد من الملفات الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في أفغانستان.

وقد أشاد الرئيس أردوغان بالعلاقات التاريخية والإنسانية التي تربط بين قطر وتركيا.