سوريا.. قصف إسرائيلي على مرفأ اللاذقية يخلف حرائق وأضرارا مادية

أعلن النظام السوري اليوم الثلاثاء أن هجمات جوية إسرائيلية استهدفت مرفأ مدينة اللاذقية غربي البلاد، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المرفأ خلفت أضرارا مادية، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن 5 انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب "عدوان" إسرائيلي على ساحة الحاويات بالمرفأ، الأمر الذي دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.

وذكرت وكالة سانا أن القصف أدّى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، كما نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ففي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قُتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي.

كما أصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من الشهر نفسه جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع وسط وغرب سوريا، وذلك بعد 5 أيام من قصف استهدف مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، وفقا لناشطين.