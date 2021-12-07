غارات للتحالف باليمن.. الحوثيون يكشفون عن "عملية واسعة" تستهدف الرياض وجدّة وجنوب السعودية

أعلنت جماعة الحوثي -صباح اليوم الثلاثاء- عن "عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي"، وذلك بعدما أفاد التحالف الذي تقوده الرياض باعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت الرياض وجنوب السعودية.

وفي مؤتمر صحفي بصنعاء، قال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين يحيى سريع إن "عملية السابع من ديسمبر" استهدفت بعدة صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة أهدافا عسكرية وحيوية في كل من الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير.

وأضاف أنها تضمنت هجمات بطائرات مسيرة من نوع صماد-3 وعدد من صواريخ "ذو الفقار"، استهدفت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض.

وقال سريع أيضا إن 6 طائرات مسيرة من نوعي صماد-2 وصماد-3 استهدفت قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وشركة أرامكو في جدة، فيما استهدفت 5 طائرات مسيرة من نوعي صماد-1 وصماد-2 مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير.

وأشار سريع إلى أن 8 طائرات مسيرة من نوع قاصف-2 وعددا كبيرا من الصواريخ الباليستية استهدفت "مواقع حساسة ومهمة" في أبها وجيزان ونجران.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين قد كتب في وقت متأخر من الليلة السابقة عبر تويتر: "ردا على جرائم العدوان السعودي الأميركي، نفذت القوات المسلحة عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي، سيتم الكشف عن تفاصيلها صباح غد الثلاثاء إن شاء الله".

وأفادت مصادر إعلامية حوثية بأن طيران التحالف استهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات في شارع الستين بصنعاء، كما استهدف في وقت سابق بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

يحيى سريع متحدثا في مؤتمر صحفي سابق (الجزيرة)

اعتراض وتدمير

في المقابل، قال التحالف إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط، واعترض طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية.

وقال بيان صادر أمس عن التحالف: "استجابة للتهديد، تم البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد المليشيا الحوثية"، مضيفا أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وجاء البيان بعد دقائق من بيان مقتضب للتحالف أعلن فيه اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أضرار.

كما أعلن التحالف أمس اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وأضاف أنه نفذ 47 غارة جوية على أهداف للحوثيين في مأرب.

ونشرت حسابات سعودية على تويتر مشاهد قالت إنها لقطات لصد وتدمير الدفاعات السعودية صواريخ بعيدة المدى أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين تجاه الرياض.

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " تنشر مجموعة من الصور لبقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها يوم أمس.#واس_عام pic.twitter.com/xtwC09KxAc — واس العام (@SPAregions) December 7, 2021

دعوة للسلام

من جهة أخرى، اختتم أمس ملتقى قبلي يمني استمر يومين في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث سبل إحلال السلام في اليمن، ودعا فيه أكثر من 40 زعيما قبليا يمنيا لوقف القتال.

وشدد الزعماء القبليون -في بيان لهم- على ضرورة إعادة فتح جميع الطرق والممرات الإنسانية، وفق ضوابط تضمن تدفق السلع وتسهّل حركة اليمنيين، واحترام حُرمة الطريق وحماية الإنسان اليمني.

وجددوا دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ووسطاء السلام إلى اليمن، وتقديم تصوراتهم للحل، والالتزام باتفاقي الرياض وستوكهولم لوقف نزيف الدم بين اليمنيين.