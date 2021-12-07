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سياسة

طوله 725 كيلومترا.. السعودية وسلطنة عمان تعلنان افتتاح أول طريق بري بينهما

Saudi Crown Prince, Mohammed bin Salman, is received by Oman's Sultan Haitham bin Tariq upon his arrival to Muscat, Oman
السلطان العماني هيثم بن طارق (يمين) خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (رويترز)
7/12/2021

أعلنت السعودية وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول طريق بينهما، ويبلغ طوله 725 كيلومترا، وسط ترحيب من الجانبين بهذه الخطوة، وفقا لبيان مشترك.

جاء ذلك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسقط، التي تلاها وصوله إلى أبو ظبي، ضمن جولة خليجية بدأت أمس الاثنين وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي قبل قمة مرتقبة بالمملكة.

وتضمّن البيان الذي نقلته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية تفاصيل الزيارة التي استمرت يومين، ومنها عقد جلسة مباحثات لاستعراض آفاق التعاون وسبل تطويرها بين البلدين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك.

ووفق البيان، رحب الجانبان بتدشين المنفذين السعودي والعماني، والإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ 725 كيلومترا، و"سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد".

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن وكيل وزارة النقل بالسلطنة سالم النعيمي، في تصريحات متلفزة، أنه سيتم افتتاح أول طريق يربط مع السعودية -الذي تأخر لسنوات- في وقت قريب، واصفا إياه بالحيوي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الجانبان أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك بلس"، فضلا عن ترحيب عماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استثمار 5 مليارات دولار في السلطنة.

المصدر : وكالات

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