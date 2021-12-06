مقتل عشرات الجنود والمسلحين في هجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر

أكد مسؤول عسكري مقتل ما لا يقل عن 79 مسلحا و29 جنديا في هجوم على قاعدة "جي 5" (G5) العسكرية في غرب النيجر، والتي تضم مقر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الأفريقي، قرب الحدود مع كل من بوركينا فاسو ومالي.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن مئات المسلحين المجهولين هاجموا القاعدة السبت على دراجات نارية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر -في بيان لها أمس الأحد- أن الهجوم وقع على بعد 5 كيلومترات من بلدة فانتيو في منطقة تيلابيري، وأسفر عن مقتل 12 عسكريا وإصابة 8 آخرين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجنود والمئات ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية.

وقالت الوزارة إنه تم تحييد عشرات المهاجمين وتدمير عدة دراجات نارية ومصادرة أجهزة اتصال.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية -عن البيان- أن الجنود النيجريين قاوموا المهاجمين وأوقعوا عشرات القتلى في صفوفهم.

دورية للجيش المالي قرب حدود النيجر (رويترز)

تعزيزات وضربات جوية

وأوضحت وزارة الدفاع النيجرية أنه تم إرسال تعزيزات من مدينتي وانزربي وتيرا، وتنفيذ ضربات جوية، مما أدى لاندحار المهاجمين تاركين وراءهم عشرات القتلى وعتادا.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن منطقة تيلابيري تشهد هجمات من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية.

ونددت تركيا بشدة بالهجوم ووصفته بالشنيع، وقدمت تعازيها لأسر الجنود القتلى.

يذكر أنه تم تأسيس قوة "جي 5" المشتركة عام 2017 لتعزيز جهود مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو) لتحقيق الأمن في مناطقها الحدودية المشتركة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أوقعت هجمات الجماعات المسلحة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو آلاف القتلى، كما تسببت في نزوح ملايين الأشخاص.