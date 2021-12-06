مصدر سعودي: الأنباء عن لقاء بين أردوغان وبن سلمان بالدوحة تزامنا مع جولته الخليجية غير صحيحة

قال مصدر سعودي إن الأنباء التي ترددت عن عقد لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة بالتزامن مع زيارة أردوغان وبدء جولة بن سلمان الخليجية اليوم غير صحيحة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الأنباء التي ترددت عن عقد اللقاء "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف المصدر أن بن سلمان "سيصل إلى الدوحة الأربعاء المقبل، أي بعد يوم من انتهاء زيارة أردوغان، وبالتالي لن يلتقيا".

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صرح اليوم بأن "تزامن زيارتيْ الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى قطر جاء مصادفة".

وغادر ولي العهد السعودي جدة اليوم متوجها إلى مسقط، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا على التوالي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين.

وتأتي هذه الجولة قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ42 في الرياض منتصف الشهر الحالي، وهي الأولى له إلى دول المجلس منذ تسلمه ولاية العهد عام 2017.

وفي وقت سابق اليوم، وصل أردوغان إلى الدوحة في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.