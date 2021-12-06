محكمة استئناف طرابلس تقضي بإعادة حفتر إلى سباق الرئاسيات بليبيا

ألغت محكمة استئناف طرابلس حكم محكمة ابتدائية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة الزاوية الابتدائية (غربي العاصمة الليبية) قد قبلت في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الطعن المقدم على ترشح حفتر للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، وقضت بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات القاضي بقبول ترشحه.

ويعدّ القرار الأخير لمحكمة الاستئناف نهائيا، وتكون مفوضية الانتخابات بذلك ملزمة بإعادة حفتر إلى قائمة المرشحين.

ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية يوم الأربعاء لانتهاء مرحلة الطعون المحددة في 12 يوما.

في سياق مواز، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن رئاسة المجلس دعت إلى عقد جلسة غدا الثلاثاء في طبرق (شرقي البلاد).

وأضاف بليجق أن الجلسة تأتي لنقاش تطورات العملية الانتخابية. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي قد دعوا إلى عقد جلسة لمساءلة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعدد من المسؤولين في الجهازين الأمني والقضائي.