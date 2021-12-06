تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|ليبيا

محكمة استئناف طرابلس تقضي بإعادة حفتر إلى سباق الرئاسيات بليبيا

Libya's eastern commander Khalifa Haftar submits his candidacy papers for the presidential elections, in Benghazi
اللواء المتقاعد خليفة حفتر (وسط) قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية الشهر الجاري (رويترز)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202111:04 PM (مكة المكرمة)

ألغت محكمة استئناف طرابلس حكم محكمة ابتدائية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة الزاوية الابتدائية (غربي العاصمة الليبية) قد قبلت في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الطعن المقدم على ترشح حفتر للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، وقضت بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات القاضي بقبول ترشحه.

ويعدّ القرار الأخير لمحكمة الاستئناف نهائيا، وتكون مفوضية الانتخابات بذلك ملزمة بإعادة حفتر إلى قائمة المرشحين.

ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية يوم الأربعاء لانتهاء مرحلة الطعون المحددة في 12 يوما.

في سياق مواز، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن رئاسة المجلس دعت إلى عقد جلسة غدا الثلاثاء في طبرق (شرقي البلاد).

وأضاف بليجق أن الجلسة تأتي لنقاش تطورات العملية الانتخابية. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي قد دعوا إلى عقد جلسة لمساءلة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعدد من المسؤولين في الجهازين الأمني والقضائي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

Libyan Parliament meet to discuss approving new government, in Sirte

ليبيا.. نواب يطالبون بمساءلة رئيس مفوضية الانتخابات وقادة من مدينة مصراتة يرفضون ترشح حفتر وسيف القذافي

طالب أعضاء مجلس النواب الليبي رئاسة المجلس بعقد جلسة اليوم لمساءلة رئيس مفوضية الانتخابات والمشرفين على العملية الأمنية والقضائية، وسط شكوك في إمكانية تنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها.

Published On 6/12/2021
logo

دليل الانتخابات الليبية.. من يرث عرش القذافي؟

في الوقت الذي يعقد فيه الليبيون آمالا كبيرة على هذه الانتخابات في إعادة الاستقرار لبلادهم بعد أكثر من عقد من الصراع والاضطرابات، يخشى قطاع عريض لا يخفى صوته من فشل الانتخابات. التفاصيل بهذا التقرير.

Published On 6/12/2021

ليبيا.. محكمة استئناف سبها تعيد سيف الإسلام القذافي لسباق الانتخابات الرئاسية

قبلت محكمة الاستئناف في مدينة سبها جنوبي ليبيا طعن سيف الإسلام القذافي على قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة، وبالتالي أعادته لقائمة المترشحين لهذه الانتخابات.

Published On 2/12/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة