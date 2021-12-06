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سياسة|قطر

سيوقع على عدة اتفاقيات.. أردوغان يصل الدوحة ويصف علاقة تركيا وقطر بـ"الإستراتيجية"

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر يومين.وتأتي الزيارة تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. وكان في استقبال أردوغان بمطار حمد الدولي وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولون آخرون. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - وكالة الأناضول )
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحرمه يصلان إلى العاصمة القطرية الدوحة (الأناضول)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202106:25 PM (مكة المكرمة)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقبيل زيارته، وصف أردوغان علاقات بلاده بالدوحة بالإستراتيجية، مضيفا أنه سيوقع خلال زيارته اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة بين البلدين.

وقال الرئيس التركي "زيارتي إلى قطر ستشهد اتفاقيات جديدة وستتوج اجتماعاتنا بعد لقائي بالأخ العزيز الشيخ تميم بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، وسنقوم بتقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها".

وأضاف أن "هناك بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية الموجودة على أجندة لقائنا، كما سنزور القاعدة التركية القطرية المشتركة".

وشدد أردوغان على "العلاقات الثنائية الوطيدة" بين الدوحة وأنقرة، موضحا أن ذلك أدى إلى تجاوز "العديد من التحديات والصعاب من خلال التضامن بيننا"، ومشيرا إلى أن "هناك الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا وعلاقاتنا التجارية متقدمة".

فتح باب الحوار

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى الدوحة، إن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها مع جميع الدول الخليجية، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ترحب بإعادة فتح باب الحوار لحل سوء التفاهم بين الدول.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، إن بلاده تتعاون مع الجانب القطري من أجل إبقاء مطار كابل مفتوحا.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر وتركيا ستوقعان غدا الثلاثاء 12 اتفاقية في مجالات مختلفة، لتضاف إلى 80 اتفاقية وقعت في السابق.

وأضاف الوزير القطري أن البلدين سيبحثان تنسيق المواقف إزاء العديد من القضايا والملفات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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