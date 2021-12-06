اليمن.. الحوثيون يقصفون مأرب بصواريخ باليستية والتحالف يدمر 5 طائرات مسيرة استهدفت السعودية

أعلن التحالف بقيادة السعودية تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مناطق بالسعودية، في حين قصف الحوثيون مناطق بمحافظة مأرب بصواريخ باليستية.

وقال التحالف مساء الأحد في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة دون تفاصيل أخرى.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة للحوثيين حاولت استهداف المنطقة الجنوبية من السعودية.

وأفاد في بيان ثان نشرته واس بأنه شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة (لم يوضحها) في صنعاء استجابة للتهديد.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، معتبرا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقد أعلنت وسائل إعلام حوثية شن طائرات التحالف 34 غارة في صرواح والجوبة غرب محافظة مأرب وجنوبها.

وكثف التحالف مؤخرًا غاراته الجوية على مواقع متفرقة بالعاصمة صنعاء؛ ركزت على استهداف ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين.

في المقابل، قالت مصادر محلية يمنية إن 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون سقطت في عدة مناطق بمدينة مأرب الأحد. وأضافت أن قصف الحوثيين يتزامن مع مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين وقوات الجيش في مناطق غرب محافظة مأرب وجنوبها.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن مسلحي الحوثي شنوا هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة "ذنة" (جنوبي مأرب)، بهدف السيطرة على تلك المواقع.

وأضافت المصادر أنه تم التصدي للهجوم، وأسفرت المعارك عن قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.