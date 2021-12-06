احتجاجات في أوروبا.. أوميكرون ينتشر في 15 ولاية أميركية وفاوتشي يتحدث عن مؤشرات "مشجعة" ويدعو لتلقي الجرعات المعززة

أكدت مسؤولة في القطاع الصحي الأميركي انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا في 15 ولاية أميركية، في حين تحدث كبير مستشاري الرئيس الأميركي في المجال الصحي أنتوني فاوتشي عن مؤشرات مشجعة بشأن خطورة المتحور، كما تشهد أوروبا احتجاجات على إعادة فرض القيود.

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة روشيل ويلينسكي إن عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون مرجحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأشارت ويلينسكي في مقابلة لشبكة "إيه بي سي" (ABC) إلى أن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة حاليا هي بمتحور دلتا، مشيرة إلى أن ثمة نحو 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، 99% منها تقريبا هي حالات للإصابة بمتحور دلتا.

من جهته، دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي في المجال الصحي أنتوني فاوتشي إلى الإقبال على تلقي الجرعات المعززة من أجل مواجهة المتحور أوميكرون.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، إن أوميكرون أضحى المتحور الأكثر انتشارا في جنوب أفريقيا، لكن دلتا ما زال المتحوّر المهيمن في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "المؤشرات" الأولى في جنوب أفريقيا في ما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحور أوميكرون "مشجعة بعض الشيء"، لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية.

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة إلى أن التركيبة السكانية لسكان جنوب أفريقيا شابة، ورجحوا أن تسجل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة.

وتجري حاليا دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كان المتحور الجديد الذي يحتوي على طفرات كثيرة تقلق العلماء، أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومته للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيره أكثر خطورة.

من جهته، قال رئيس شركة مودرنا ستيفن هوغ في تصريح لتلفزيون "إيه بي سي" (ABC) الأميركي "أظن أن هناك احتمالا مرتفعا أن نشهد انخفاضا في فعالية اللقاحات".

ورصد متحور أوميكرون حتى الآن في 15 ولاية أميركية على الأقل، وحوالي 40 دولة حول العالم، بعد رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأغلقت الولايات المتحدة قبل أسبوع حدودها أمام هذا البلد و7 بلدان أخرى في جنوب القارة، وقال فاوتشي الأحد إنه يأمل رفع هذا الحظر "في غضون فترة معقولة".





احتجاجات بأوروبا

وعلى صعيد القارة الأوروبية، أعلنت السلطات الصحية الدانماركية، أن عدد الإصابات المؤكدة بأوميكرون ارتفع 183 إصابة. بينما ارتفع عدد المصابين بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة إلى 246 مصابا.

وقد شهدت مدن أوروبية عدة احتجاجات على القيود التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر إلزامية شهادات اللقاح وإغلاق المطاعم والمحال مبكرا.

فقد وقعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن الأحد في بروكسل، وفق ما أفاد به صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية، خلال تجمع نظمه معارضون لتدابير مكافحة وباء كوفيد-19 وشارك فيه 8 آلاف شخص بحسب الشرطة.

وقامت مجموعة برشق الشرطيين بعبوات وأطلقت صوبهم مفرقعات وألعابا نارية، هاتفة "حرية حرية"، فردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المدمع.

وأصيب 4 متظاهرين وشرطيان بجروح ونقلوا إلى المستشفى، في حين أوقف 20 شخصا، بحسب مصدر في الشرطة.

كما خرجت مظاهرات احتجاجية في النمسا وهولندا رفضا للتدابير التي طبقتها السلطات لاحتواء الارتفاع الكبير للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

تدابير جديدة

في المملكة المتحدة أعلنت السلطات أن المسافرين القادمين إلى البلاد سيتوجّب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 مع إثبات سلبيته قبل السفر، وهي خطوة لم يُحبّذها العاملون في قطاع السفر الذي كان قد بدأ للتو بالتعافي من تداعيات تفشي الوباء.

وفي السعودية ستسمح السلطات اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل بدخول المسافرين الذين تلقوا لقاح سبوتنيك المضاد لكوفيد-19 في إجراء اعتمدته نحو 100 دولة أخرى، حسبما أعلنت موسكو.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و249 ألفا و851 شخصا في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية الأحد.