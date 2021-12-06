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سياسة

إلهان عمر: بيلوسي تعهدت بإجراء حاسم ضد نائبة جمهورية اتهمتني بالإرهاب وأساءت للإسلام

U.S. Rep Ilhan Omar attends the Muslim Caucus Education Collective’s 2019 conference in Washington
إلهان: من المهم أن نقول إن هذا النوع من الكراهية لا يمكن أن يتغاضى عنه مجلس النواب (رويترز)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202102:34 PM (مكة المكرمة)

قالت النائبة الأميركية إلهان عمر -أمس الأحد- إنها تثق بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتخذ "إجراء حاسما" ضد النائبة الجمهورية لورين بويبرت، بعد حديثها عنها الذي اعتُبر ترهيبا من الإسلام.

وخلال مقابلة في برنامج "حالة الاتحاد" لشبكة "سي إن إن" (CNN) التلفزيونية، قالت إلهان عمر إن بيلوسي "تعهدت لي بأنها ستهتم بذلك، وأنا أصدقها".

وأضافت إلهان -وهي واحدة من 3 أعضاء مسلمين بالكونغرس- أنها تريد أن يتم تجريد بويبرت من مهامها بإحدى لجان الكونغرس، بسبب الواقعة التي جرت في مناسبة بمجلس محلي في ولاية كولورادو الشهر الماضي، حيث وصفت خلالها بويبرت إلهان بأنها عضو في "مجموعة جهادية"، وأنها قد تكون إرهابية.

كما قالت إلهان "أعتقد أن من المهم لنا أن نقول إن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من الكراهية، لا يمكن أن يتغاضى عنه مجلس النواب".

وخلال المقابلة، وصفت النائبة الديمقراطية إلهان عمر زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بأنه "كاذب وجبان"، لعدم إدانته علانية تصريحات بويبرت.

وتعليقا على التهديدات بالقتل التي تتلقاها إلهان من أشخاص عنصريين، قالت إن هناك ما لا يحصى من التهديدات، مما يسبب لها ولفريق عملها الكثير من الخوف، معتبرة أن هذا ينشر الخوف لدى المجتمع كله.

وسبق أن قالت بويبرت -في التصريحات المسجلة بالفيديو- إنه لا خوف من ركوب مصعد في الكونغرس مع إلهان إذا لم تكن تحمل حقيبة ظهر.

وبعد تسريب التسجيل وانتشاره في الإعلام، جرى اتصال هاتفي بين الاثنتين انتهى وهما على خلاف، عندما لم تبد بويبرت أي ندم ورفضت الاعتذار، حيث قالت إلهان إن زميلتها النائبة أغلقت الهاتف خلال حديثهما.

وفي وقت لاحق، طالب الديمقراطيون مجلس النواب بإعفاء بويبرت من مهامها في لجان المجلس، لما وصفوه بأنه تعصب أعمى ضد الإسلام.

وقدمت بويبرت أواخر الشهر الماضي اعتذارا على حسابها على تويتر "لأي شخص بالمجتمع الإسلامي تعرّض لأذى بتصريحاتي".

وفي مؤتمر صحفي عقده النواب المسلمون في الكونغرس، قالت إلهان عمر إنه لا يمكن التظاهر بأن خطاب الكراهية الصادر من سياسيين كبار يخلو من عواقب حقيقية، مؤكدة أن الكراهية ضد المسلمين آخذة في الازدياد، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو في العالم.

المصدر : وكالات

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