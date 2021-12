إلهان عمر: بيلوسي تعهدت بإجراء حاسم ضد نائبة جمهورية اتهمتني بالإرهاب وأساءت للإسلام

قالت النائبة الأميركية إلهان عمر -أمس الأحد- إنها تثق بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتخذ "إجراء حاسما" ضد النائبة الجمهورية لورين بويبرت، بعد حديثها عنها الذي اعتُبر ترهيبا من الإسلام.

وخلال مقابلة في برنامج "حالة الاتحاد" لشبكة "سي إن إن" (CNN) التلفزيونية، قالت إلهان عمر إن بيلوسي "تعهدت لي بأنها ستهتم بذلك، وأنا أصدقها".

وأضافت إلهان -وهي واحدة من 3 أعضاء مسلمين بالكونغرس- أنها تريد أن يتم تجريد بويبرت من مهامها بإحدى لجان الكونغرس، بسبب الواقعة التي جرت في مناسبة بمجلس محلي في ولاية كولورادو الشهر الماضي، حيث وصفت خلالها بويبرت إلهان بأنها عضو في "مجموعة جهادية"، وأنها قد تكون إرهابية.

كما قالت إلهان "أعتقد أن من المهم لنا أن نقول إن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من الكراهية، لا يمكن أن يتغاضى عنه مجلس النواب".

Democratic Rep. Ilhan Omar calls House Minority Leader Kevin McCarthy "a liar and a coward" for not publicly condemning GOP Rep. Lauren Boebert's anti-Muslim comments about Omar. https://t.co/bpBmBU1anQ #CNNSOTU pic.twitter.com/1eXkETU3Cx

وخلال المقابلة، وصفت النائبة الديمقراطية إلهان عمر زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بأنه "كاذب وجبان"، لعدم إدانته علانية تصريحات بويبرت.

وتعليقا على التهديدات بالقتل التي تتلقاها إلهان من أشخاص عنصريين، قالت إن هناك ما لا يحصى من التهديدات، مما يسبب لها ولفريق عملها الكثير من الخوف، معتبرة أن هذا ينشر الخوف لدى المجتمع كله.

CNN’s @jaketapper on death threats following Islamophobic remarks from Rep. Lauren Boebert (R-CO): "How many threats like that have you received?"

Rep. Ilhan Omar (D-MN): "Too many to count. And there is a general fear that I have, my staff has and the community at large has." pic.twitter.com/bMqcHXLacB

— The Recount (@therecount) December 5, 2021