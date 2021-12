أفغانستان.. الخارجية تنفي إعدام عناصر أمن سابقين بعد تقارير نددت بها 20 دولة غربية

أعلنت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التزامها بمرسوم العفو عن أعضاء الحكومة السابقة وموظفيها، نافية قتل عناصر أمن سابقين، وذلك بعد إعراب دول غربية عن قلقها من "إعدامات بإجراءات موجزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبد القهار بلخي -أمس الأحد- إن أي عضو من الحكومة الحالية ومقاتلي طالبان يخالف مرسوم العفو سيتم التعامل معه ومعاقبته وفق القانون.

وأكد بلخي أن الحكومة الأفغانية تجري تحقيقات في بعض حوادث قتل لموظفين سابقين، مشيرا إلى أن هناك إشاعات تنتشر لا أساس لها من الصحة.

Mujahidin are fully committed to implementing amnesty decree & employees of previous admin are not being persecuted for their former opposition.

Any IEA member found breaching amnesty decree will be prosecuted & penalized. pic.twitter.com/8cIdJEF0eS

— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) December 5, 2021