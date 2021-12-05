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سياسة|سوريا

واشنطن بوست: هكذا يستطيع نظام الأسد التملص من الديون والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه

النظام السوري صادر أصول عشرات الشركات الأجنبية والعائلية في البلاد بعضها يملكها موالون له (الأوروبية)
5/12/2021

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) بأن نظام بشار الأسد صادر عشرات الشركات من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، والديون الروسية والإيرانية، وانهيار الاقتصاد في لبنان.

وشبّه مسؤول تنفيذي سوري مقيم في دبي تحركات النظام السوري بأنها على شاكلة المافيا، وفق ما نقلت عنه الصحيفة الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى تفاصيل انسحاب شركة "إم تي إن" (MTN) -ثاني أكبر مزوّد لخدمات الهواتف المحمولة في البلاد- من سوريا مع استمرار مشتركيها في تسديد الفواتير.

ولفتت إلى أن الشركة المذكورة تم إخضاعها قبل 4 أشهر بعد ضغوط مطولة أعقبها اعتقالات شملت عددا من مسؤوليها، ومطالبات بمدفوعات بملايين الدولارات، وتهديدات بإلغاء رخصة تشغيل الشركة، وحكم قضائي مشكوك فيه وضع أحد الموالين للأسد مسؤولًا عنها.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرًّا لها في أغسطس/آب الماضي أنها ستتخلى عن السوق السورية في ظل ظروف وصفها رئيسها التنفيذي بأنها "لا تطاق"، إلا أن أبراج الهاتف المحمول التابعة لـ"إم تي إن" لا تزال تعمل، ولا يزال مشتركوها البالغ عددهم 6 ملايين يدفعون فواتيرهم الشهرية.

وقال مسؤول تنفيذي سوري تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام "لكن إلى أين تذهب هذه الأموال، بصراحة لا أحد يعرف".

ولفتت الصحيفة أن هذا السيناريو تكرر في العامين الماضيين مع عشرات الشركات الأجنبية والعائلية في سوريا، وأشارت إلى أن هذه الحملة لم تستثن حتى أفراد عائلة الأسد، فقد جرّد الأسد ابن خاله رامي مخلوف من الشركات والأصول التي كانت ذات يوم جزءًا من محفظة ضخمة يقدّرها خبراء سوريا بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.

وتعيش مناطق النظام حالة من الانهيار الاقتصادي، وفقدانا شبه تام للخدمات الخاصة بالسكان، بالتزامن مع ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية، وانهيار كبير في سعر صرف الليرة السورية وقدرتها الشرائية.

المصدر : واشنطن بوست

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